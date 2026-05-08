RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait avoir ralenti en avril, à mesure que l'effet des facteurs temporaires s'estompe

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* Les prévisions tablent sur une hausse de 62 000 emplois non agricoles en avril

* Ce ralentissement attendu reflète en grande partie la fin de l'effet positif lié aux conditions météorologiques plus clémentes et le retour au travail des grévistes

* Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %, mais pourrait être arrondi à 4,2 %

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait avoir ralenti en avril, à mesure que l'effet positif lié aux conditions météorologiques plus clémentes et au retour des travailleurs de la santé en grève s'est estompé, mais cela ne signalerait pas de changement significatif dans les conditions du marché du travail, le taux de chômage devant rester stable à 4,3 %. Le rapport sur l'emploi du ministère du Travail, très attendu vendredi, devrait également montrer une accélération de la croissance des salaires le mois dernier, ce qui renforcerait encore les anticipations des marchés financiers selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'en 2027. Les économistes ont déclaré qu'il était trop tôt pour que les effets de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l' link, se manifestent. Le marché du travail est enlisé dans ce que les économistes et les décideurs politiques ont qualifié de zone de « recrutement lent, licenciement lent ». Cette paralysie a été imputée aux politiques commerciales link et d’immigration link du président Donald Trump, ainsi que, plus récemment, à la guerre, qui a fait grimper les prix de l’essence et du diesel ainsi que le coût d’autres matières premières transitant par le détroit d’Ormuz.

« Le statu quo perdure; nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour que la guerre affecte la demande de main-d’œuvre, qui est généralement déterminée plusieurs mois avant les embauches effectives », a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM. « La Fed examinera les résultats... et surtout le taux de chômage, et elle confirmera le nouveau consensus, à savoir que nous n'aurons pas de baisse des taux cette année en raison de la faiblesse du marché du travail. »

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 62 000 le mois dernier après avoir rebondi de 178 000 en mars, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Les estimations allaient d’une perte de 15 000 emplois à un gain de 150 000 postes. L’emploi est instable depuis mi-2025, alternant entre hausses et baisses.

Les économistes ont attribué une partie de cette volatilité à un ajustement opéré cette année du modèle « naissances et décès », que le gouvernement utilise pour estimer le nombre d’emplois créés ou perdus en raison de l’ouverture ou de la fermeture d’entreprises au cours d’un mois donné. Certains ont indiqué qu’un important renouvellement des entreprises rendait difficile pour le Bureau of Labor Statistics, qui compile le rapport sur l’emploi, d’estimer la création d’emplois liée aux nouvelles entreprises.

Les conditions météorologiques, les grèves et les suppressions d'emplois dans le secteur public, ainsi que les changements importants au sein de la population active liés à la répression menée par l'administration Trump contre les immigrants sans papiers, ont également contribué à cette volatilité. Les économistes ont recommandé de se pencher sur la moyenne mobile sur trois mois des chiffres de l'emploi pour obtenir une meilleure image du marché du travail.

« Une moyenne sur les derniers mois indiquerait tout de même une croissance de l'emploi légèrement positive », a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. « Cela ne serait pas préoccupant en soi, compte tenu des changements substantiels dans les flux d'immigration qui ont conduit à un rythme moyen de croissance de l'emploi bien plus faible cette année. »

La croissance de l'emploi s'est élevée en moyenne à 68 000 emplois par mois au premier trimestre. Les économistes estimaient que l'économie devait créer entre zéro et 50 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Le seuil de rentabilité de la croissance de l'emploi étant bien inférieur à celui des années précédentes, les économistes ne s'attendaient pas à une hausse du taux de chômage, même si la création d'emplois ralentissait considérablement.

LES HÔPITAUX RURAUX FERMENT LEURS PORTES

Les secteurs de la santé et de l'aide sociale ont probablement continué à dominer la croissance de l'emploi le mois dernier, reflétant le vieillissement de la population, bien que le rythme de la croissance ait ralenti.

« La suppression des subventions liées à l’Affordable Care Act, les restrictions imposées à Medicaid dans de nombreux États, les droits de douane et la hausse du coût des visas H-1B pour les médecins et infirmiers immigrés constituent des obstacles », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG. « Les hôpitaux ruraux et urbains défavorisés dépendent fortement des médecins et infirmiers titulaires d’un visa H-1B pour pourvoir leurs postes vacants. Ils ne peuvent pas se permettre de payer les nouveaux frais de visa de 100 000 dollars. De nombreux hôpitaux ruraux ont déjà fermé leurs portes. »

Les effectifs dans le secteur manufacturier ont probablement encore augmenté dans un contexte de reprise de l’activité liée à l’anticipation par les entreprises de hausses de prix et de pénuries dues au conflit au Moyen-Orient. Une nouvelle baisse est attendue pour les effectifs du secteur public, qui ont diminué au cours de neuf des douze derniers mois, la Maison Blanche cherchant à réduire l’empreinte du gouvernement fédéral. Mais certaines agences font pression pour reconstituer leurs effectifs.

La croissance des salaires devrait s’être accélérée, le salaire horaire moyen devant avoir augmenté de 0,3 % après une hausse de 0,2 % en mars. Cela ramènerait la hausse annuelle des salaires à 3,8 %, contre 3,5 % en mars. Si la vigueur des salaires nominaux serait compatible avec un marché du travail stable, certains économistes ont souligné qu’elle était en partie due à une semaine de travail plus courte.

La semaine de travail moyenne est passée de 34,3 heures en février à 34,2 heures en mars. Elle est probablement restée inchangée à 34,2 heures en avril.

« C'est un élément qui suggère que la forte croissance de l'emploi reflète davantage des facteurs techniques qu'une véritable reprise de l'activité et de la demande de main-d'œuvre », a déclaré Mme Clark, de Citigroup.

La hausse des salaires est érodée par une inflation élevée, le prix de l'essence ayant dépassé les 4,50 dollars le gallon.

En conséquence, certains économistes ont estimé que la stabilité du marché du travail masquait des failles dans l'économie, les ménages à faibles revenus ayant du mal à joindre les deux bouts. L'économie est principalement soutenue par les ménages à revenus élevés, dont la richesse a été dopée par la Bourse.

« Les personnes situées au bas de l'échelle des revenus souffrent et réduisent leurs dépenses », a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola Marymount. « Si les personnes situées au sommet de l'échelle des revenus en faisaient de même, l'économie serait en difficulté. »