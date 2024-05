RESULTATS SEMESTRIELS 2024

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Franck Gervais, Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, a déclaré :

« Grâce à son positionnement unique de leader du tourisme de proximité, s’appuyant sur la force de ses 4 marques, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs consolide la croissance de ses résultats avec des performances en progression pour le 5ème semestre consécutif. Avec une prévision d’EBITDA revue à la hausse à 170 millions d’euros pour l’ensemble de l’exercice 2024, nous dépassons les objectifs fixés dans notre plan RéInvention avec 1 an d’avance et ambitionnons d’atteindre une rentabilité opérationnelle record de 10% pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros dès 2026. Le succès de la mise en oeuvre de notre nouvelle structure de financement, moins de deux ans après la finalisation de nos opérations de restructuration, témoigne en outre de la confiance de nos partenaires bancaires dans notre modèle économique et nos orientations stratégiques. Fort de ces réalisations et de l’engagement de nos équipes, nous avons toutes les cartes en main pour aller au-delà de nos objectifs initiaux et proposer à nos clients un tourisme réinventé, plus durable, 100% expérientiel, moderne et créateur de valeur. »