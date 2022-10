Résultats semestriels 2022 de Smart Good Things Holding

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), société cotée sur Euronext Access+ depuis le 02/09/2022 publie ses comptes sociaux pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2022.



Smart Good Things Holding SA, pionnière de l’économie bienveillante à travers ses filiales Smart Good Things SAS et Smart Good Alliance SAS





Pionnier de l'économie bienveillante, le groupe Smart Good Things, fondé par Serge Bueno, s’appuie sur deux activités complémentaires :



• Smart Good Things SAS, qui produit et commercialise des boissons instantanées aux bénéfices fonctionnels. A travers ses boissons « Bonnes pour soi, Bonnes pour les autres », elle s’engage auprès des jeunes et de l’égalité femmes-hommes.



• Smart Good Alliance SAS et sa plateforme SmartAlliance.fr dédiée aux seniors, dont la vocation est d’être « facilitateur de bien être » pour les aînés et leurs proches. Ces services sont accessibles grâce à un système de financement innovant basé sur la consommation courante, conformément au modèle de la SmartAlliance.fr : Consommation = Protection.