Résultats semestriels 2021 - Une nouvelle dimension pour le Groupe avec l’intégration de METEX NØØVISTAGO

Une nouvelle dimension pour le Groupe avec l’intégration de METEX NØØVISTAGO

> Chiffre d’affaires semestriel de 36,6 M€

> Résultat Net positif de 76,7 M€, compte tenu d’un écart d’acquisition de 88 M€



Une structure financière solide

> Trésorerie brute de 13,8 M€ et placements financiers courants de 16,1 M€ au 30 juin



Objectifs 2021 renouvelés

> Chiffre d’affaires consolidé 2021 supérieur à 170 M€ et EBITDA voisin de -4 M€



Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), qui contribue à la transition écologique en innovant pour produire autrement par fermentation des ingrédients fonctionnels d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce les résultats consolidés du 1er semestre 2021 .



L’activité du Groupe au cours de ce 1er semestre 2021 a été marquée par l’acquisition et l’intégration de METEX NØØVISTAGO (ex. Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) et par la mise en service de l’usine de METEX NØØVISTA. Les éléments détaillés dans cette communication intègrent les contributions respectives de ses deux filiales opérationnelles désormais totalement intégrées et détenues à 100%, METEX NØØVISTA d’une part, et METEX NØØVISTAGO d’autre part. Cette dernière entité, précédemment dénommée Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) est consolidée au sein du Groupe depuis fin avril et ne contribue donc que pour deux mois à sa performance financière semestrielle.