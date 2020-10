Résultats semestriels 2020

Le 30 octobre 2020 - Hybrigenics SA (ALHYG - Euronext Growth), société biopharmaceutique publie ses comptes individuels en normes comptables françaises pour le 1er semestre 2020, arrêtés par le Conseil d'administration d'Hybrigenics lors de sa réunion du 22 octobre 2020. Désormais, Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.