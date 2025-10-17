RESULTATS S1 2025 EN HAUSSE - RESULTAT D’EXPLOITATION 7,5M€ (+21,0%) - RESULTAT NET 6,3 M€ (+67,3%)

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-techs pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2025.



Données non auditées



Au 30 juin 2025 - En M€ S1 2025 S1 2024 Variation



Chiffre d'affaires 174,9 120,3 +45,4%



EBIDTA 6,3 6,2 +2.9%



Résultat d'exploitation 7,5 6,2 +21,0%



Résultat financier 0,9 (1,1)



Résultat exceptionnel (0,1) (0,6)



Impôt sur les sociétés (2,0) (0,8)



Résultat net 6,3 3,7 +67,3%



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires de 174,9 M€, soit une augmentation de 45,4% par rapport à celui de l’exercice précédent. Cette augmentation est essentiellement portée par l’acquisition fin juin 2024 de MCA TECHNOLOGY, l’activité organique ressortant stable par rapport à celui du premier semestre de l’année précédente.