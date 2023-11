3 novembre 2023 à 7h00 CEST

Résultats du T3 et des neuf premiers mois 2023

Génération de cash solide et des marges soutenues dans un contexte de faible demande

Faits marquants

Le chiffre d'affaires du T3 2023 est en baisse organique de -20,3% par rapport à un T3 2022 record, comme anticipé, dans un environnement macroéconomique atone. Les volumes reculent de -15% (€-512 millions) et les prix de -5% (€-188 millions) dans un contexte de baisse des coûts des matières premières et de l'énergie. La baisse du chiffre d’affaires est de -11% par rapport au trimestre précédent. La réduction des volumes a été généralisée sur l’ensemble des marchés et des zones géographiques.

de €2,8 milliards, ce qui se traduit par un effet de levier historiquement bas de 0,9x. Comme dévoilé en page 2, un acompte sur dividende de €1,62 brut par action a été validé par le Conseil d'Administration, en ligne avec la politique historique d’un acompte sur dividende, à payer par Solvay SA le 17 janvier 2024.

Troisième trimestre Neuf mois Sous-jacent, en millions d’€ 2023 2022 ⧍% % organique 2023 2022 ⧍% % organique Chiffre d’affaires 2 747 3 609 -23,9% -20,3% 9 001 10 141 -11,2% -9,6% EBITDA 702 917 -23,5% -18,5% 2 331 2 493 -6,5% -1,2% Marge d’EBITDA 25,6% 25,4% +0,1pp - 25,9% 24,6% +1,3pp - FCF 346 452 -23,4% - 1 027 924 +11,1% - FCF ratio de conversion (LTM) 39,4% 36,8% +2,6pp - 39,4% 36,8% +2,6pp - ROCE (LTM) 15,2% 15,4% -0,2pp - 15,2% 15,4% -0,2pp -

Ilham Kadri, CEO

" Ce trimestre marque une étape historique pour Solvay dans son aventure longue de 160 ans puisqu'il s'agit du dernier trimestre où nous rapportons les résultats du Groupe avant sa séparation en deux leaders chimiques respectés. Je suis très fière de ce que nos équipes ont une nouvelle fois accompli au cours du trimestre écoulé. Malgré le contexte macroéconomique difficile, nous avons amélioré notre marge EBITDA et la génération de cash, grâce à des prix nets positifs et à des réductions de coûts supplémentaires. Solvay est aujourd'hui une société plus forte. Avec les nouvelles équipes de direction et des conseils d'administration désormais en place, ainsi que le fort engagement de nos employés (score record de 76% enregistré au cours des 5 dernières années) nous nous embarquons dans un nouveau voyage. Notre attention est portée vers les nombreuses opportunités à saisir, pointant vers un avenir passionnant pour l’ensemble des parties prenantes.”

Perspectives 2023

Compte tenu de la dynamique actuelle des volumes, nous re-confirmons nos prévisions de croissance de l’EBITDA pour l'ensemble de l'année dans le bas de la fourchette de la prévision précédente.

