3 novembre 2022 à 7h00 CET

Résultats du T3 et des neuf premiers mois 2022

Chiffre d'affaires et EBITDA record au troisième trimestre

grâce à la hausse des prix et à une demande soutenue

Faits marquants

Le chiffre d’affaires record au T3 2022 s'inscrit en hausse de + 29,5% organiquement par rapport au T3 2021, tiré par la hausse des prix, alors que les volumes sont restés globalement stables. Toutes les régions enregistrent une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2022 augmente de +29,5% organiquement, reflétant la hausse des prix et des volumes par rapport à la même période de l’année passée.

en légère baisse à €3,8 milliards, se traduisant par un effet de levier historiquement bas à 1,2x. L’acompte sur dividende de €1,54 brut par action validé par le Conseil d'Administration sera mis en paiement au 18 janvier 2023.

Troisième trimestre Neuf mois Sous- jacent , en millions d’€ 2022 2021 % yoy % organic 2022 2021 % yoy % organic Chiffre d’affaires 3 609 2 573 +40,3% +29,5% 10 141 7 402 +37,0% +29,5% EBITDA 917 599 +53,2% +39,8% 2 493 1 784 +39,7% +31,9% Marge d’EBITDA 25,4% 23,3% +2,1pp - 24,6% 24,1% +0,5pp - FCF 452 276 +63,8% - 924 692 +33,5% - FCF ratio de conversion (12 derniers mois ) 36,8% 39,5% -2,6pp - 36,8% 39,5% -2,6pp - ROCE (LTM) 15,4% 10,6% +4,8pp - 15,4% 10,6% +4,8pp -

Ilham Kadri , CEO

" Je suis particulièrement fière de nos équipes dont les efforts ont contribué à une nouvelle performance trimestrielle exceptionnelle . Notre chiffre d’affaires , EBITDA et ROCE ont atteint de nouveaux records, témoignant du travail accompli par nos équipes d ans la transformation profonde réalisée au cours des trois dernières années et demie . Nous continuons à produire des innovations à forte valeur ajoutée pour nos clients grâce aux investissements destinés à nos marchés de croissance stratégiques . L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de notre engagement à répondre à la tendance séculaire vers l'électrification en développant nos capacités de fabrication de polymères de haute performance pour batteries en Amérique du Nord. Comment ne pas être satisfai te et enthousiaste à la fois face à ces réalisations ainsi que le futur qui s’annonce prometteur grâce à notre plan de séparation en deux sociétés solides et indépendantes ? ”

Perspectives 2022

Le 24 octobre, Solvay a revu à la hausse son estimation de croissance organique de l'EBITDA 2022, qui est maintenant d’environ 28%. Aujourd'hui, nous augmentons notre estimation de Free cash flow pour l’année 2022 à environ €1 milliard (contre environ €750 millions précédemment), en tenant compte de nos dépenses d’investissement qui pourraient atteindre €1 milliard.

