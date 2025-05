Communiqué de presse

07 mai 2025 - N° 10

Résultats du premier trimestre 2025

Résultat net de EUR 200 millions au premier trimestre 2025

Résultat net du Groupe de EUR 200 millions au T1 2025, porté par toutes les lignes de métier (EUR 195 millions ajusté 1 ) Ratio combiné de P&C de 85,0 % au T1 2025, malgré les incendies de Los Angeles et l’accroissement de la prudence Résultat des activités d’assurance L&H 2 de EUR 118 millions Taux de rendement courant des investissements de 3,5 %

de EUR 200 millions au T1 2025, porté par toutes les lignes de métier (EUR 195 millions ajusté ) Valeur Économique du Groupe 3 mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de EUR 9,0 milliards au 31 mars 2025, en hausse de +6,8 % à hypothèses économiques constantes 3 , 4 . La Valeur Économique par action s’établit à EUR 51 (contre EUR 48 au 31 décembre 2024)

mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de EUR 9,0 milliards au 31 mars 2025, en hausse de +6,8 % à hypothèses économiques constantes . La (contre EUR 48 au 31 décembre 2024) Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 212 % 5 au 31 mars 2025, en hausse de 2 points depuis le 31 décembre 2024

de 212 % au 31 mars 2025, en hausse de 2 points depuis le 31 décembre 2024 Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 18,7 % (18,3 % ajusté 1 ) au T1 2025

Le conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 6 mai 2025 sous la présidence de Fabrice Brégier, a arrêté les comptes du Groupe pour le premier trimestre 2025.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Je suis satisfait des résultats du premier trimestre. Toutes les activités contribuent à un résultat net consolidé élevé. Les performances de l’activité P&C demeurent excellentes, avec un ratio combiné de 85 % absorbant des évènements majeurs de catastrophes naturelles sur le trimestre, tout en renforçant notre niveau de prudence. Le résultat des activités d’assurance L&H poursuit son redressement, avec un écart d’expérience neutre. En matière d’investissements, SCOR bénéficie d’un taux de rendement des actifs élevé. Nous commençons l’année avec un RoE de 18,7 % et un ratio de solvabilité à 212 %, en hausse, soutenu par une génération nette de capital opérationnel favorable. »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre un résultat net de EUR 200 millions (EUR 195 millions ajusté 1 ) au T1 2025, porté par toutes les lignes de métier :

En P&C, le ratio combiné de 85,0 % au T1 2025 bénéficie principalement d’un ratio attritionnel intégrant les commissions, faible à 74,7 %, reflétant une excellente performante sous-jacente qui permet de l’accroissement de la prudence. Le ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles s’établit à 12,5 %, essentiellement en raison des pertes provoquées par les incendies à Los Angeles.

En L&H, le résultat des activités d’assurance 2 s’établit à EUR 118 millions au T1 2025, soutenu par un niveau d’amortissement de CSM et une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») en ligne avec les attentes, ainsi qu’un écart d’expérience neutre.

s’établit à EUR 118 millions au T1 2025, soutenu par un niveau d’amortissement de CSM et une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») en ligne avec les attentes, ainsi qu’un écart d’expérience neutre. En matière d’investissements, SCOR affiche un taux de rendement courant de 3,5 % au T1 2025 et continue de bénéficier de taux de réinvestissement attractifs.

Le taux d’imposition effectif ressort à 29,7 % au T1 2025.

Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) s’établit à 18,7 % (18,3 % ajusté 1 ) au T1 2025 et la valeur économique du Groupe enregistre une augmentation de 6,8 % à hypothèses économiques constantes 3, 4 .

Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 212 % à la fin du T1 2025, en hausse de 2 points par rapport à l’exercice 2024, grâce à une génération nette de capital opérationnel.

Renouvellements des traités de réassurance P&C d’avril

Lors des renouvellements d’avril 2025, SCOR continue de croître de manière stratégique sur ses lignes cibles tout en maintenant une politique de souscription disciplinée dans un marché baissier.

L’EGPI augmente de +1,5 % sur les affaires renouvelées en avril, avec une progression marquée du portefeuille Alternative Solutions (EGPI +33,0 %) ainsi qu’une hausse de +3,8 % des lignes Specialty, portées par la branche Marine. L’exposition aux lignes de responsabilité aux États-Unis a encore diminué. Pour rappel, les primes renouvelées en avril représentent environ 12 % des primes de réassurance P&C.

Dans un environnement plus concurrentiel, la rentabilité technique nette des affaires renouvelées en avril devrait diminuer d’1 point. Depuis le début de l’année, la diminution de rentabilité technique nettes des affaires renouvelées est attendu à moins de 0,5 point. SCOR résiste avec succès au ralentissement du marché grâce à sa stratégie de croissance rentable et diversifiée.

Pour les prochains renouvellements de 2025, SCOR s'attend à ce que la tarification soit en baisse pour les programmes n’ayant pas subi de sinistre (« Loss-free »). Cependant, la rentabilité du portefeuille d'activités de SCOR devrait rester très attrayante.

Maintien de l’excellente performance sous-jacente de P&C

Au T1 2025, les revenus d’assurance P&C s’établissent à EUR 1 858 millions, en baisse de -0,7 % à taux de change constants (en hausse de +1,2 % à taux de change courants) par rapport au T1 2024. La forte croissance enregistrée par le segment réassurance des lignes cibles est largement contrebalancée par la baisse de la réassurance dans les lignes de responsabilité aux Etats-Unis et par SCOR Business Solutions.

La marge sur services contractuels « CSM » sur les nouvelles affaires s’élève à EUR 710 millions au T1 2025, en hausse de +9,0 % à taux de change constants, soutenue par la croissance générée par les affaires renouvelées en janvier.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C :

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2025 T1 2024 Variation Revenus d’assurance P&C 1 858 1 837 1,2 % Résultat des activités d’assurance 205 181 13,3 % Ratio combiné 85,0 % 87,1 % -2,1 pts CSM sur les nouvelles affaires 710 651 9,0 %

Le ratio combiné P&C s’établit à 85,0 % au T1 2025, contre 87,1 % au T1 2024. Il intègre :

Une charge liée aux catastrophes naturelles de 12,5 %, due principalement aux pertes provoquées par les incendies survenus à Los Angeles (10,8 pts).

Un ratio attritionnel intégrant les commissions de 74,7 % reflétant une performance sous-jacente très satisfaisante et la constitution de prudence.

Un effet d’actualisation de -9,3 % reflétant les taux « locked-in » plus élevés, du à la forte proportion de sinistres survenus aux États-Unis, en particulier les pertes provoquées par les incendies de Los Angeles.

Un ratio des coûts attribuables de 7,8 %.

Le résultat des activités d’assurance P&C de EUR 205 millions résulte d’un amortissement de la CSM de EUR 255 millions, de la libération de l’ajustement pour risque « Risk adjustment » à hauteur de EUR 40 millions, d’un écart d’expérience négatif de EUR -95 millions et d’un impact des contrats déficitaires de EUR 6 millions. L’écart d’expérience négatif reflète principalement une occurrence des catastrophes naturelles supérieure aux attentes, des revenus d’assurance plus faibles que prévu et de l’accroissement de la prudence.

Le résultat des activités d’assurance de L&H s’établit à EUR 118 millions

Au T1 2025, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 2 205 millions, en baisse de -5,8 % à taux de change constants (-3,1 % à taux de change courants) par rapport au T1 2024. La CSM 6 générées par les nouvelles affaires L&H, qui ressort à EUR 76 millions au T1, reflète la mise œuvre de la nouvelle stratégie L&H et l’introduction de seuils de rendement plus élevés.

Le résultat des activités d’assurance L&H 2 s’élève à EUR 118 millions au T1 2025. Il intègre :

Un amortissement de la CSM de EUR 86 millions.

La libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») de EUR 32 millions.

Un écart d’expérience de EUR 2 millions, incluant un écart d’expérience neutre aux États-Unis.

Un impact négatif des contrats déficitaires de EUR -6 millions.

Chiffres clés en réassurance L&H :

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2025 T1 2024 Variation Revenus d’assurance L&H 2 205 2 276 -3,1 % Résultat des activités d’assurance 2 118 72 64,9 % CSM sur les nouvelles affaires 7 76 112 -32,5 %

Les investissements enregistrent un taux de rendement courant de 3,8 %

Au 31 mars 2025, le total des placements investis atteint EUR 24,3 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 79 % du portefeuille investi en valeurs obligataires. SCOR dispose d’un portefeuille obligataire de très bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 3,9 ans.

Chiffres clés en investissements :

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2025 T1 2024 Variation Total des actifs investis 24 330 22 962 6,0 % Taux de rendement courant ( * ) 3,5 % 3,5 % 0,0 pt Taux de rendement des actifs ( * )( ** ) 3,8 % 3,4 % 0,4 pt

(*) Annualisé ;

(**) Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 7 millions au T1 2025 relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

Les produits financiers des actifs en portefeuille s’établissent à EUR 226 7 millions au T1 2025. Le rendement des actifs investis s’élève à 3,8 % 7 (contre 3,3 % au T4 2024) et le rendement courant à 3,5 % (contre 3,6 % au T4 2024).

Le taux de réinvestissement ressort à 4,3 % 8 au 31 mars 2025, comparé à 4,5 % au 31 décembre 2024. Le portefeuille d’actifs demeure très liquide avec EUR 9,0 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois 9 , ce qui permet à SCOR de continuer de bénéficier d’un environnement de taux élevés.

*

* *



ANNEXE

1– Principaux chiffres du Groupe SCOR pour le premier trimestre 2025

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2025 T1 2024 Variation Revenus d’assurance 4 063 4 113 -1,2 % Primes brutes émises 1 4 908 4 953 -0,9 % Résultats des activités d’assurance 2 324 253 +27,9 % Dépenses de gestion -301 -294 -2,4 % RoE annualisé 3 18,7 % 17,3 % +1,4 pt RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 18,3 % 15,5 % +2,8 pts Résultat net 3,4 200 196 +1,7 % Résultat net hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 4 195 176 +10,5 % Valeur Économique 5,6 9 035 9 639 -6,3 % Capitaux propres 4 582 4 958 -7,6 % Marge sur services contractuels (CSM) 6 4 453 4 681 -4,9 %

1 : Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ;

2 : Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9 ;

3 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T1 2025 de EUR 7 millions avant impôts ;

4 : Résultat net consolidé part du groupe ;

5 : Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM) ;

6 : Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

2 - Chiffres clés du compte de résultat du premier trimestre 2025

en EUR millions



(à taux de change courants) T1 2025 T1 2024 Variation Revenus d’assurance 4 063 4 113 -1,2 % Revenus d’assurance P&C 1 858 1 837 +1,2 % Revenus d’assurance L&H 2 205 2 276 -3,1 % Primes brutes émises 1 4 908 4 953 -0,9 % Primes brutes émises P&C 2 509 2 427 +3,4 % Primes brutes émises L&H 2 399 2 526 -5,0 % Produit financier sur les actifs investis 226 193 +17,3 % Résultat opérationnel 317 287 +10,6 % Résultat net 2,3 200 196 +1,7 % Résultat net hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 2 195 176 +10,5 % Bénéfice par action (EUR) 3 1,12 1,10 +1,8 % Bénéfice par action (EUR) hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 1.09 0,98 +10.7% Cash-flow opérationnel 150 151 -0,7 %

1 : Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ;

2 : Résultat net consolidé, part du Groupe ;

3 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T1 2025 de EUR 7 millions avant impôts.

3 - Principaux ratios du compte de résultat du premier trimestre 2025



T1 2025 T1 2024 Variation Taux de rendement des actifs 1, 2 3,8 % 3,4 % +0,4 pt Ratio combiné P&C 3 85,0 % 87,1 % -2 1 pts RoE annualisé 4 18,7 % 17,3 % +1,4 pt RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 18,3 % 15,5 % +2,8 pts Croissance de la Valeur Économique 5 6,8 % 4,1 % +2,7 pts

1 : Annualisé ;

2 : Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 7 millions au T1 2025 relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

3: Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions variables et du total des frais de gestion attribuables P&C, divisée par les revenus nets d’assurance P&C ;

4 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T1 2025 de EUR 7 millions avant impôts ;

5 : Non annualisé. Croissance à hypothèses économiques constantes, hors impacts de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Le point de départ est ajusté du paiement futur du dividende de EUR 1,8 par action (EUR 322 millions au total) au titre de l’année 2024, payé au 6 mai 2025. Valeur Économique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 – Chiffres clés du bilan au 31 mars 2025

en EUR millions

(à taux de change courants) Au

31 mars 2025 Au

31 décembre 2024 Variation Total des actifs investis 1 24 330 24 155 +0,7 % Capitaux propres 4 582 4 524 +1,3 % Actif net comptable par action (EUR) 25,63 25,22 +1,6 % Valeur Économique 2 9 035 8 615 +4,9 % Valeur Économique par action (EUR) 3 50,53 48,03 +5,2 % Ratio d’endettement 4 23,6 % 24,5 % -0,9 pt Total des liquidités 5 2 210 2 466 -10,4 %

1 : Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers ;

2 : La Valeur Économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d’impôts) par action inclut les intérêts minoritaires ;

3 : La Valeur Économique par action exclut les intérêts minoritaires ;

4: Le ratio de levier est calculé comme étant le pourcentage de la dette subordonnée par rapport à la somme de la valeur économique et de la dette subordonnée en norme IFRS 17 ;

5 : Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme.

*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan









Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com















Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com















Retrouvez-nous sur LinkedIn







L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur le site wiztrust.com .



Généralités

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux des tableaux et du texte. Les pourcentages et les variations en pourcentage sont calculés sur des chiffres complets (y compris les décimales) ; par conséquent, ce communiqué de presse peut contenir des différences non significatives dans les sommes et les pourcentages en raison des arrondis. Sauf indication contraire, les sources pour le classement des entreprises et les positions sur le marché sont internes.

Ce communiqué de presse ne constitue dans aucun pays, une offre de vendre ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres SCOR.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles sur la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie, les plans et les objectifs de SCOR, notamment en ce qui concerne les projets actuels ou futurs de SCOR.

Ces déclarations sont parfois identifiées par l’utilisation du futur ou du mode conditionnel, ainsi que par des termes tels que "estimer", "croire", "anticiper", "s’attendre à", "avoir pour objectif de", "avoir l’intention de", "prévoir de", "aboutir à", "devoir" et autres expressions similaires.

Il convient de noter que la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles dépend des circonstances et des faits qui se produiront ou non à l’avenir.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles. Ces déclarations, hypothèses, et informations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performance à venir. Les déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles (y compris sur des objectifs) peuvent être influencées par des risques connus ou non, des incertitudes identifiées ou non, et d’autres facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats, les performances et les réalisations futurs, prévus ou attendus par SCOR.

En particulier, il convient de noter que l’impact dans sa totalité des risques économiques, financiers et géopolitiques sur les activités et résultats de SCOR ne peut pas être évalué avec précision.

Par conséquent, toutes les évaluations, toutes les hypothèses et, plus généralement, tous les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont nécessairement des estimations basées sur des analyses évolutives, et comprennent un large éventail d’hypothèses théoriques, qui sont très évolutives.

Les informations relatives aux risques et incertitudes pouvant affecter l’activité de SCOR sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé le 20 mars 2025 sous le numéro D. 25-0124 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui est disponible sur le site Internet de SCOR www.scor.com et de l’AMF www.amf-france.org.

En outre, ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles ne sont pas des "prévisions de bénéfice" au sens de l’article 1 du règlement délégué de la Commission (UE) 2019/980.

SCOR n’a pas l’intention de, et ne s’engage en aucun cas à, compléter, mettre à jour, actualiser, revoir ou changer ces déclarations, hypothèses et informations prévisionnelles, que ce soit au résultat d’informations nouvelles, d’évènements futurs, ou pour quelque autre raison que ce soit.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union Européenne.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2025.

Les résultats financiers du premier trimestre 2025 inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Tout chiffre ou résultat financier pour une période postérieure au 31 mars 2025 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes.

1 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

2 Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9.

3 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 Croissance à hypothèses économiques constantes par rapport au 31 décembre 2024, hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

5 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du provisionnement du dividende pour les trois premiers mois, sur la base du dividende payé au titre de l’exercice 2024 (EUR 1,8 par action).

6 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c’est-à-dire les nouvelles affaires sur les contrats existants).

7 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Impact T1 2025 de EUR 7 millions avant impôts.

8 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au T1 2025, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements. Écarts de rendement (spreads) et courbes de taux au 31/03/2025.

9 Au 31 mars 2025. Comprend les soldes de trésorerie courante ainsi que les coupons et remboursements futurs.

Pièce jointe