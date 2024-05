Résultats du premier trimestre 2024

- Chiffre d’affaires : 558 m€ (-19,3 % vs T1 2023)

- EBITDA courant : 19 m€ (3,5 % du chiffre d'affaires)

- Cash flow d’exploitation : 87 m€



Au premier trimestre 2024, les conditions de marché ont été caractérisées par une demande faible sur tous les marchés du Groupe, entrainant une pression sur les prix et les marges brutes.

La conjoncture du deuxième trimestre s’inscrit dans la continuité de celle rencontrée en ce début d’année.



L’EBITDA courant s’établit à 19,3 millions d’euros, représentant 3,5 % du chiffre d’affaires contre 11,1 % au premier trimestre 2023.

Le Résultat Net Part du Groupe est quant à lui de 2,7 millions d’euros.



Dans ce contexte, le Groupe a généré 87 millions d’euros de cash-flow d’exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 682 millions d’euros et un ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) de 25 % fin mars 2024 (31 % fin 2023).



Hors croissance externe, les investissements ont représenté 21 millions d’euros, notamment dédiés à l’acquisition d’un site opéré par la division IMS group dans la région de Bologne en Italie.



Fin mars 2024, le Groupe a réalisé l’acquisition de la société italienne COMMERCIALE FOND (chiffre d’affaires 2023 : 31 millions d’euros) qui opère depuis 4 centres logistiques situés à Modène, Milan, Turin et Padoue. Spé- cialisée dans la distribution d’aluminium, COMMERCIALE FOND vient renforcer la division IMS group.