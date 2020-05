Résultats du premier trimestre 2020



Information privilégiée/réglementée, 6 mai 2020 à 7h00

Faits marquants

Le Groupe affiche une performance solide, avec un EBITDA sous-jacent de 569 M€, stable sur un an, en dépit de l'impact de -20 M€ lié au COVID-19 en Chine.

La dynamique positive des prix et les mesures de contrôle des coûts ont permis une amélioration de la marge d'EBITDA de 0,8 point pour s'établir à 23%.

grâce à une génération de cash, une structure capitalistique et un niveau de liquidités solide. Lancement du Fonds de Solidarité Solvay pour soutenir les employés et les personnes à leur charge qui feraient face à des difficultés liées à la crise de COVID-19.

Sous-jacent, (en millions d'€) T1 2020 T1 2019 % % organique Chiffre d'affaires 2 474 2 571 -3,8% -4,3% EBITDA 569 571 -0,4% -1,2% Marge d'EBITDA 23,0% 22,2% +0,8pp - FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies 202 (91) n.m. - Ratio de conversion en FCF (derniers 12 mois) 40,4% 17,7% +22,7pp -

Ilham Kadri, CEO, a déclaré :

"Notre priorité principale est de garantir un service sans risque à nos clients tout en préservant la santé et la sécurité de nos employés au cours de cette période inédite. L'attention portée à la baisse de nos coûts et à la génération de cash nous ont permis de réaliser une performance solide. Ainsi, nous avons su maintenir un niveau de marge élevé et dépasser nos attentes en termes de résultats financiers. Nous nous attendons à ce que nos résultats au second trimestre soient nettement inférieurs en raison des vents contraires auxquels nous faisons face actuellement. Cela dit, les mesures déterminantes que nous prenons nous permettront de saisir le rebond de l'économie et de concrétiser nos engagements de croissance le moment venu."

Perspectives 2020

Le 9 avril, Solvay a suspendu ses objectifs 2020 en raison des effets de l'incertitude accrue liée à la crise du COVID-19 sur nos principaux marchés.

Informations prospectives



Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

