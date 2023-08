3 août 2023 à 7h00 CEST

Résultats du premier semestre 2023

Des résultats de qualité avec une génération importante de cash et des marges en hausse dans un contexte de faible demande; perspectives 2023 en termes de profit et de cash confirmées

Faits marquants

Le chiffre d'affaires du T2 2023 a diminué de -9,2% organiquement par rapport au T2 2022. La baisse des volumes de -13% (€-458 millions) dans un environnement macroéconomique atone n’a été que partiellement compensée par la hausse des prix de +4% (€144 millions). La baisse des volumes par rapport à l’année précédente est assez généralisée sur différents marchés finaux, et notamment les batteries, l'agroalimentaire, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation.

du T2 2023 a diminué de -9,2% organiquement par rapport au T2 2022. La baisse des volumes de -13% (€-458 millions) dans un environnement macroéconomique atone n’a été que partiellement compensée par la hausse des prix de +4% (€144 millions). La baisse des volumes par rapport à l’année précédente est assez généralisée sur différents marchés finaux, et notamment les batteries, l'agroalimentaire, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation. Les économies de coûts structurels s'élèvent à €36 millions au S1 2023, ce qui porte le total des économies réalisées depuis 2019 à €502 millions. Notre objectif pour la fin de 2024 a été atteint avec un an et demi d’avance.

s'élèvent à €36 millions au S1 2023, ce qui porte le total des économies réalisées depuis 2019 à €502 millions. Notre objectif pour la fin de 2024 a été atteint avec un an et demi d’avance. L'EBITDA sous-jacent de €790 millions au T2 2023 n'a diminué que de -2,6 % organiquement par rapport au T2 2022, témoignant de la qualité de nos résultats. La baisse est liée à la contraction des volumes, partiellement compensée par des prix nets soutenus et un effet de mix favorable. La baisse de l'EBITDA a été contenue à -6% en séquentiel par rapport au T1 2023.

de €790 millions au T2 2023 n'a diminué que de -2,6 % organiquement par rapport au T2 2022, témoignant de la qualité de nos résultats. La baisse est liée à la contraction des volumes, partiellement compensée par des prix nets soutenus et un effet de mix favorable. La baisse de l'EBITDA a été contenue à -6% en séquentiel par rapport au T1 2023. La marge d'EBITDA sous -jacente de 25,6% au T2 2023 est en hausse de +0,7 point par rapport au T2 2022, principalement en raison de de la gestion disciplinée en matière de prix et de coûts, et au-delà de la baisse des volumes et une pression concurrentielle importante.

de 25,6% au T2 2023 est en hausse de +0,7 point par rapport au T2 2022, principalement en raison de de la gestion disciplinée en matière de prix et de coûts, et au-delà de la baisse des volumes et une pression concurrentielle importante. Le bénéfice net sous- jacent s'élève à €426 millions au T2 2023, contre €470 millions au T2 2022.

s'élève à €426 millions au T2 2023, contre €470 millions au T2 2022. Le Free Cash Flow de €556 millions au T2 2023 a augmenté de façon significative en par rapport au T2 2022 malgré un niveau de capex plus élevé (€59 millions), reflétant la discipline mise en place en matière de fonds de roulement, y compris la réduction des stocks et un faible niveau des arriérés de paiement.

de €556 millions au T2 2023 a augmenté de façon significative en par rapport au T2 2022 malgré un niveau de capex plus élevé (€59 millions), reflétant la discipline mise en place en matière de fonds de roulement, y compris la réduction des stocks et un faible niveau des arriérés de paiement. Le ROCE s'établit à 16,3%, soit +2,6 points au-dessus du T2 2022 et +8,2 points au-dessus de 2019.

s'établit à 16,3%, soit +2,6 points au-dessus du T2 2022 et +8,2 points au-dessus de 2019. Poursuite du renforcement du bilan avec une dette nette sous-jacente de €3,1 milliards et un ratio d’endettement historiquement bas à 0,9x.

avec une dette nette sous-jacente de €3,1 milliards et un ratio d’endettement historiquement bas à 0,9x. Le règlement concernant le dossier des PFAS dans le New Jersey (USA) conclu en juin s’est traduit par une provision de €229 millions au T2 2023.





Second trimestre Premier semestre Sous- jacent , en millions d’€ 2023 2022 % yoy % organic 2023 2022 % yoy % organic Chiffre d’affaires 3 087 3 477 -11,2% -9,2% 6 254 6 532 -4,3% -3,9% EBITDA 790 864 -8,6% -2,6% 1 629 1 576 +3,4% +8,7% Marge d’EBITDA 25,6% 24,8% +0,7pp - 26,1% 24,1% +1,9pp - FCF 556 257 n.m. - 681 473 +44 2% - FCF ratio de conversion (12 derniers mois ) 40 0% 34 5% +5 5pp - 40 0% 34 5% +5 5pp - ROCE (LTM) 16 3% 13 7% +2 6pp -

Ilham Kadri , CEO

" Je suis satisfaite de la façon dont nous continuons à répondre aux besoins de nos clients tout en maintenant une dynamique des prix favorable dans la majorité de nos activités . La réalisation accélérée de notre objectif d’ économies de coûts structurels de €500 millions d’ ici à la fin de 2024 a permis de maintenir nos marges à un niveau élevé malgré une demande globale atone. Nous poursuivons nos investissements visant à garantir le succès des futurs EssentialCo et SpecialtyCo , poursuivons une gestion discip linée du fonds de roulement et avons ainsi généré un free cash flow de €556 millions au cours du second trimestre. Alors que nous continuons à faire face à un environnement macroéconomique particulièrement difficile , nous travaillons sans répit à l’adaptat ion rapide de nos activités et nous tenons prêts à agir afin de maintenir notre avantage compétitif et continuer à délivrer une performance supérieure . Après avoir annoncé les structures de capital cibles des futures sociétés , nous avons bien engagé les pr ochaines étapes du processus de séparation de Solvay en deux sociétés solides, visant à bénéficier d’une notation “ investment grade”, d’ ici à la fin de l'année .”

Perspectives 2023

Les résultats du S1 2023 sont conformes aux attentes. L'environnement macroéconomique reste difficile et la faiblesse persistante de la demande devrait continuer à peser sur la reprise des volumes sur la plupart des marchés.

Dans ce contexte macroéconomique, la société s'attend à maintenir des marges solides et une discipline en matière de coûts. En conséquence, elle confirme ses perspectives de croissance organique de l'EBITDA pour l'année 2023 de +2% à -5% par rapport à 2022 1 . Cela équivaut à environ €2,9 à €3,1 milliards aux taux de change actuels. La borne inférieure de la fourchette suppose une stabilisation des volumes au S2 2023 alors que la borne supérieure suppose une reprise modeste des volumes au S2 2023.

La société s’attend à générer un free cash flow d’au moins €900 millions au cours de l’année, ce qui reflète ses investissements dans notre croissance ainsi qu’une gestion disciplinée de notre fonds de roulement dans un environnement de volumes plus faibles.

Enregistrement au webcast ici Lien vers le rapport financier

1 L’EBITDA sous-jacent de l’année 2022 de €3 229 millions comprenait la contribution de Rusvinyl cédé au T1 2023, et reflètent un taux de change $/€ plus élevé, ce qui totalise €180 millions en appliquant les taux de change actuels au S2 2023. Sur une base comparable à 2023, l’EBITDA sous-jacent 2022 s'élèverait alors à €3 050 millions.

