ENOGIA (code ISIN : FR0014004974 – mnémonique : ALENO), expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, annonce ses résultats du 1er semestre 2023 arrêtés par le Conseil d’administration du 18 octobre 2023 et fait le point sur ses récentes avancées stratégiques et financières.

Depuis le début de l’année, ENOGIA a mené de front plusieurs étapes structurantes. La Société a lancé un plan d’efficacité opérationnelle et renforcé sa structure financière ainsi que sa gouvernance, tout en poursuivant sa trajectoire commerciale soutenue et l’exécution des contrats en cours.

La structure financière a été renforcée, en juillet dernier, par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), pour un montant proche de 4,6 millions d’euros (M€). Cette levée de fonds réussie, avec une offre sursouscrite 1,7 fois, s’est accompagnée de l’entrée au capital de deux investisseurs stratégiques : Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, qui détiennent aujourd’hui 11,93% du capital et 8,58% des droits de vote (via leur holding commune Duna & Cie). Entrepreneurs chevronnés, ayant notamment forgé leur expérience à la tête de CS Group, Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg ont accepté de mettre leur expertise au service d’ENOGIA en rejoignant le conseil d’administration de la Société.