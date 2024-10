Résultats de l’exercice 2024

Issy-les-Moulineaux, France, le 31 octobre 2024

Pluxee réalise une performance exceptionnelle sur l’exercice 2024, dépassant tous ses objectifs commerciaux et financiers

Objectifs revus à la hausse pour les exercices 2025 et 2026

Faits marquants

Atteinte de l’ensemble des objectifs commerciaux reflétant la forte dynamique de développement nourrie par l’investissement continu du Groupe dans son offre de solutions innovantes, son puissant moteur commercial et ses capacités technologiques de premier plan

reflétant la forte dynamique de développement nourrie par l’investissement continu du Groupe dans son offre de solutions innovantes, son puissant moteur commercial et ses capacités technologiques de premier plan Chiffre d’affaires total de 1 210 millions d’euros , représentant une croissance organique de +18,6%, significativement au-dessus de l’objectif initial de croissance à deux chiffres

, représentant une significativement au-dessus de l’objectif initial de croissance à deux chiffres EBITDA récurrent de 430 millions d’euros , en hausse organique de +24,8% ; Marge d’EBITDA récurrent de 35,6%, et de 36,4% sur une base organique, soit une progression de +183 points de base comparé à l’objectif initial de marge stable

, en hausse organique de +24,8% ; Marge d’EBITDA récurrent de 35,6%, et de 36,4% sur une base organique, soit comparé à l’objectif initial de marge stable Flux de trésorerie disponible récurrent de 379 millions d’euros , soit un taux de conversion de trésorerie de 88% , dépassant significativement l’objectif de 70%, et une position de trésorerie financière nette de 1 054 millions d’euros

, soit un , dépassant significativement l’objectif de 70%, et une position de trésorerie financière nette de 1 054 millions d’euros Politique de distribution aux actionnaires améliorée avec un dividende proposé de 0,35 euro par action, correspondant à un ratio de payout de 25% calculé sur le Résultat net ajusté 1 de 203 millions d’euros

avec un dividende proposé de 0,35 euro par action, correspondant à un ratio de payout de 25% calculé sur le Résultat net ajusté de 203 millions d’euros Objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026 revus à la hausse reflétant la confiance du Groupe dans les tendances de croissance structurelle du marché, son business model éprouvé et sa capacité à déployer avec succès son plan stratégique : Croissance organique à deux chiffres confirmée pour les exercices 2025 et 2026 , sur une base de chiffre d’affaires plus élevée sur l’exercice 2024 Augmentation attendue de la marge d'EBITDA récurrent de +75 points de base en 2025 et en 2026 2 , permettant l'atteinte de l'objectif initial d’une augmentation organique de +250 points de base sur 3 ans avec un an d'avance Taux récurrent de conversion de trésorerie supérieur à 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026 contre plus de 70% précédemment





reflétant la confiance du Groupe dans les tendances de croissance structurelle du marché, son business model éprouvé et sa capacité à déployer avec succès son plan stratégique :

Chiffres clés de l’exercice 2024

(en millions d’euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Croissance organique Croissance totale Chiffre d’affaires total 1 210 1 052 18,6% 15,0% EBITDA récurrent 430 363 24,8% 18,5% Marge d’EBITDA récurrent 35,6% 34,5% +183 pb +105 pb Résultat net pour l’exercice 3 133 81 64,2% Flux de trésorerie disponible récurrent 379 289 4 31,1% Taux récurrent de conversion de trésorerie (%) 88% 80% 4 Position financière nette (Dette) /Trésorerie 1 054 859

Aurélien Sonet, Directeur général de Pluxee, a commenté :

« Alors que nous concluons notre première année fiscale, je suis fier d’annoncer que nous avons dépassé avec succès l’ensemble de nos objectifs commerciaux et financiers. Cet exercice 2024 a été marqué à la fois par la transformation significative du Groupe en une société autonome et cotée, ainsi que par la croissance organique exceptionnelle du chiffre d’affaires, la forte amélioration de la marge d’EBITDA récurrent et le solide taux de conversion de la trésorerie. Témoignant de notre engagement envers une stratégie d’allocation claire du capital, nous avons réalisé des avancées significatives en termes de fusions et acquisitions avec le déploiement de notre partenariat avec Santander au Brésil et l’acquisition de Cobee en Espagne, tout en poursuivant nos investissements dans la croissance et en améliorant notre politique de dividendes aux actionnaires.

Ces étapes clefs reflètent les efforts remarquables et l’engagement indéfectible de l’ensemble de nos collaborateurs, auxquels j’aimerais exprimer mes remerciements pour leur contribution à ce succès. En ce début d’exercice 2025, je suis convaincu que Pluxee est bien positionné pour atteindre ses objectifs en continuant à générer une croissance durable à deux chiffres, de nouvelles améliorations de marge et une forte génération de trésorerie. L’exécution disciplinée de notre feuille de route, basée sur l’innovation produit, un moteur commercial puissant, des capacités technologiques de pointe et une stratégie de fusions et acquisitions ciblée, nous permettra de continuer à créer de la valeur pour l’ensemble de nos actionnaires, clients, consommateurs et partenaires commerçants. »

1 Le résultat net ajusté est défini dans la section « Indicateurs alternatifs de performance » (APM) en annexe

2 A taux constants pour l’exercice 2024

3 Attribuable aux actionnaires de la société mère

4 Hors impact non-récurrent de l’évolution de la réglementation au Brésil (+191 M€)

Résultats de l’exercice 2024

Le conseil d’administration de Pluxee N.V. a préparé les états financiers pour l’exercice 2024. Le commissaire aux comptes du Groupe a réalisé l’audit des états financiers consolidés annuels.

Compte de résultat de l’exercice 2024

(en millions d’euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Croissance totale Chiffre d’affaires total 1 210 1 052 15,0% Charges d’exploitation (780) (689) EBITDA récurrent 430 363 18,5% Marge d’EBITDA récurrent 35,6% 34,5% +105 pb Amortissements et dépréciations (89) (78) Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) 341 285 19,8% Marge opérationnelle récurrent 28,2% 27,1% +113 pb Autres produits et charges d’exploitation (92) (150) Résultat opérationnel (EBIT) 250 135 85,1% Produits et charges financiers (20) 28 Résultat avant impôt de l’exercice 230 163 41,1% Charge d’impôt sur les résultats (91) (80) Part du résultat net des sociétés comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence (0) — — Résultat net de l’exercice 139 83 67,3% dont : Attribuable aux actionnaires de la société mère 133 81 64,2% Attribuable aux intérêts non contrôlables 6 2

Les états financiers consolidés ont été établis en milliers d’euros et sont présentés en millions d’euros, avec arrondi au million le plus proche (sauf indication contraire). Des écarts peuvent ainsi apparaître dans les différents états.

Forte dynamique commerciale sur l’exercice 2024

Le volume d’affaires émis total a atteint 24,0 milliards d’euros au cours de l’exercice 2024. Le volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés s’est élevé à 18,1 milliards d’euros, dont 4,4 milliards d’euros au quatrième trimestre, soit une croissance organique soutenue de +11,5% sur l’exercice 2024 et de +11,1% au quatrième trimestre.

La forte dynamique commerciale observée dans les différentes régions a été portée par le gain de nouveaux clients ainsi que par le solide taux de rétention nette incluant les augmentations significatives de valeur faciale et la contribution de plus en plus importante de la croissance du portefeuille tirée par le cross-selling .

Cette performance solide a été soutenue par l’enrichissement continu de l'offre du Groupe grâce à de nouvelles innovations produit et à l’intégration de solutions technologiques et de données complémentaires, dans un objectif d’amélioration continue de l'expérience client et consommateur. Le Groupe a également continué à capitaliser sur son puissant moteur commercial et sur sa stratégie de vente et de marketing digital segmentée, tout en déployant son approche dédiée sur le segment des petites et moyennes entreprises.

Croissance organique du Chiffre d’affaires de +18,6%

Le Chiffre d’affaires total a atteint 1 210 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, soit une progression de +15,0% par rapport à l’exercice 2023. Il inclut -3,9% d’effets de change principalement dus aux opérations en Turquie et au Brésil, notamment au quatrième trimestre, et +0,4% d’effets de périmètre liés à l’intégration de l’activité Avantages aux salariés de Santander au Brésil, après la finalisation du partenariat stratégique en juin 2024. La croissance organique s’est établie à +18,6% au cours de l’exercice 2024, nettement supérieure à l’objectif de croissance à deux chiffres communiqué lors du Capital Markets Day . Cette performance exceptionnelle résulte principalement de la forte dynamique commerciale des Avantages aux salariés et du niveau élevé de chiffre d’affaires relatif au Float .

Au quatrième trimestre, le Chiffre d’affaires total a enregistré une croissance organique de +10,6%, soit une croissance totale de +5,7% dont -6,1% d’effets de change.

Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Croissance organique (%) Croissance totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 1 055 953 13,3% 10,7 % Chiffre d’affaires relatif au Float 155 99 69,0% 56,4 % Chiffre d’affaires total 1 210 1 052 18,6% 15,0 %

(en millions d’euros) T4 2024 T4 2023 Croissance organique (%) Croissance totale (%) Chiffre d’affaires opérationnel 281 270 8,1% 3,8% Chiffre d’affaires relatif au Float 40 33 30,3% 20,6% Chiffre d’affaires total 320 303 10,6% 5,7%

Le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 1 055 millions d’euros, représentant une croissance organique de +13,3% sur l’exercice, et une croissance totale de +10,7% incluant -2,9% d’effets de change et +0,3% d’effets de périmètre. Pluxee a maintenu sa trajectoire de croissance à deux chiffres des revenus opérationnels, tirée par l’activité Avantages aux salariés.

La croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel a atteint +8,1% au quatrième trimestre. Les solides tendances de croissance sous-jacentes ont été partiellement compensées par des effets de base anticipés en Amérique Latine, lesquels disparaitront dès le premier semestre de l'exercice 2025.

Le chiffre d’affaires relatif au Float a atteint 155 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, représentant une croissance organique de +69,0% par rapport à l’année précédente, soit une croissance totale de 56,4% incluant -14% d’effets de change. Cette augmentation résulte de la croissance soutenue du volume d’affaires émis, élargissant ainsi la base du Float , couplée à des taux d'intérêt globalement élevés et à la capacité du Groupe à optimiser sa politique d’investissement.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2024, le chiffre d'affaires relatif au Float a augmenté organiquement de +30,3% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2023 pour atteindre 40 millions d’euros.

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Croissance organique (%) Croissance totale (%) Avantages aux salariés 892 786 16,7% 13,6 % Autres produits et services 163 167 -2,7% -2,7% Chiffre d’affaires opérationnel total 1 055 953 13,3% 10,7 %

(en millions d’euros) T4 2024 T4 2023 Croissance organique (%) Croissance totale (%) Avantages aux salariés 242 225 12,1 % 7,2% Autres produits et services 39 45 -12,4% -13,1% Chiffre d’affaires opérationnel total 281 270 8,1% 3,8 %

Les Avantages aux salariés ont généré un chiffre d'affaires opérationnel de 892 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, en croissance organique de +16,7%, soit une croissance totale de 13,6% dont -3,5% d’effets de change. Les Avantages aux salariés représentent 85% du chiffre d'affaires opérationnel total. Cette performance a été impulsée par le momentum commercial permettant une croissance à deux chiffres du volume d’affaires émis et l’amélioration de +22 points de base du take-up rate moyen, atteignant 4,95% sur l’exercice 2024.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2024, les Avantages aux salariés ont généré un chiffre d'affaires opérationnel de 242 millions d’euros, en croissance organique de +12,1%, confirmant ainsi la dynamique positive.

Les Autres produits et services ont généré un chiffre d'affaires opérationnel de 163 millions d’euros sur l’exercice 2024, contre 167 millions d’euros l’année précédente, représentant 15% du chiffre d'affaires opérationnel total. Cette évolution s’explique principalement par les effets de base liés au non-renouvellement d’un contrat au Chili et aux larges programmes émis en Europe continentale au cours de l’exercice 2023. Le Groupe a également engagé la rationalisation de son portefeuille au Royaume-Uni et aux États-Unis afin de recentrer ses activités sur des offres digitales d’Engagement des salariés. À l’exception du Chili, tous les contrats significatifs d’aide publique ont été renouvelés avec succès, devant permettre un retour à la croissance de cette activité au cours de l’exercice 2025.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2024, les Autres produits et services ont généré un chiffre d'affaires opérationnel de 39 millions d’euros, contre 45 millions d’euros en 2023.

Chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) Exercice 2024 Exercice 2023 Croissance organique (%) Croissance totale (%) Europe continentale 472 423 11,5% 11,4% Amérique latine 405 360 13,2% 12,5% Reste du monde 178 170 18,0% 5,2% Chiffre d’affaires opérationnel total 1 055 953 13,3% 10,7%

(en millions d’euros) T4 2024 T4 2023 Croissance organique (%) Croissance totale (%) Europe continentale 131 117 12,7% 12,7% Amérique latine 103 109 2,5% - 5,5% Reste du monde 46 45 10,0% 3,3% Chiffre d’affaires opérationnel total 281 270 8,1% 3,8%

En Europe continentale, le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 472 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, soit une croissance organique de +11,5% et une croissance totale de +11,4%. Cette solide performance résulte de la forte traction commerciale dans les pays d’Europe de l’Ouest, notamment en Belgique et en France, bien que la base de comparaison ait été élevée en Europe centrale et de l’Est, en particulier au cours du second semestre. A titre d’exemple, grâce aux contrats passés avec les forces de sécurité françaises, plus de 90 000 fonctionnaires et militaires ont été équipés d’une carte restaurant Pluxee pour la durée des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette dynamique positive a également été alimentée par la progression continue des valeurs faciales afin de progressivement atteindre les plafonds fixés par les autorités publiques. Le cross-selling sur la gamme de produits de Pluxee a également contribué de manière significative à la performance délivrée sur l’année dans la région. En Belgique, le Groupe a su tirer parti d’une mesure gouvernementale ponctuelle visant à soutenir le pouvoir d’achat pour déployer un programme exceptionnel d’avantages, à destination notamment de ses clients existants, favorisant le cross-selling .

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires opérationnel en Europe continentale a augmenté organiquement de +12,7%, affichant de nouveau un profil de croissance en amélioration.

En Amérique latine, le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 405 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, en croissance organique de +13,2% et en croissance totale de +12,5% dont -1,5% d’effets de change principalement liés au Brésil et au Mexique notamment au quatrième trimestre. La performance robuste délivrée en Amérique latine résulte d’un développement dynamique, soutenu notamment par la pénétration croissante des petites et moyennes entreprises. Au Brésil et au Mexique, les petites et moyennes entreprises ont représenté environ 35% de la croissance du volume d’affaires au cours de l’exercice. Pluxee a également continué à gérer proactivement son portefeuille, en s’appuyant notamment sur ses benchmarks analytiques afin d’accompagner ses clients dans la révision à la hausse des valeur faciales.

La performance dans la région au cours du second semestre de l’exercice 2024 a reflété les effets de base liés au changement de réglementation au Brésil intervenu en mai 2023, ainsi que le non-renouvellement d’un contrat d’aide publique au Chili. Ces deux effets disparaîtront au cours du premier semestre de l’exercice 2025.

Dans le reste du monde, le chiffre d'affaires opérationnel s’est élevé à 178 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, en croissance organique de +18,0%, hors effets de change de -12,8% principalement liés à l’évolution de la livre turque. La croissance organique dans la région a été portée par l’adoption et l’utilisation croissante des solutions Pluxee. Dans l’environnement hyper-inflationniste en Turquie, le Groupe a généré de nouvelles augmentations de valeur faciale au sein de son portefeuille de clients et a poursuivi sa pénétration du segment des avantages repas en signant de nouveaux contrats. L’activité a également été particulièrement dynamique en Inde sur l’ensemble de l’offre Avantages aux salariés.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel a atteint 46 millions d’euros, en croissance organique de +10,0% et en croissance totale de +3,3% incluant les effets de change. La dynamique commerciale positive s’est traduite par une solide croissance organique à deux chiffres dans la plupart des pays, en particulier en Turquie et en Inde, tandis que le Groupe a engagé une rationalisation de son portefeuille au Royaume-Uni et aux États-Unis afin de recentrer ses activités sur une offre digitale d’Engagement des salariés.

Progression de +183 points de base de la marge d’EBITDA récurrent sur une base organique

L’EBITDA récurrent a atteint 430 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, soit une croissance organique de +24,8% et une croissance totale de +18,5% par rapport à l’exercice 2023, incluant un effet de périmètre de +0,5% et un effet de change de -6,8%. La marge d'EBITDA récurrent a progressé organiquement de +183 points de base en absorbant les coûts d’autonomisation et a atteint 36,4%, significativement au-dessus de l'objectif du Groupe de maintenir une marge stable d’au moins 34,5% à taux constants, porté ensuite à au moins 35%. En données publiées, la marge d'EBITDA récurrent s'élève à 35,6%, soit une hausse de +105 points de base incluant les effets de change.

L’augmentation de l’EBITDA récurrent, y compris les coûts d’autonomisation, reflète la croissance du volume d’affaires, permettant une progression du chiffre d'affaires opérationnel dans toutes les régions, la contribution positive du chiffre d'affaires relatif au Float , ainsi que les premiers effets de levier opérationnel et de gains d’efficacité. Cela a été particulièrement visible au cours du second semestre de l’exercice 2024, le premier semestre ayant été impacté par des coûts non récurrents liés au spin-off , tels que les frais de gestion toujours facturés par Sodexo. L’ensemble des régions a contribué à l’augmentation substantielle de l’EBITDA récurrent.

Le Résultat opérationnel récurrent ( EBIT récurrent ) s’est élevé à 341 millions d’euros, en hausse de +19,8% par rapport à l’année précédente. Cela inclut une charge d’amortissement et de dépréciation de -89 millions d’euros pour la période, contre -78 millions d’euros pour l’exercice 2023.

Les Autres produits et charges d’exploitation s’élèvent à -92 millions d’euros sur l’exercice 2024, contre

-150 millions d’euros sur l’exercice 2023 qui intégraient la provision de -127 millions d’euros liée au contentieux concurrence en France. Sur l’exercice 2024, les Autres charges d’exploitation comprennent les charges non récurrentes liées (i) au spin-off et à la cotation, y compris les coûts de rebranding liés à la nouvelle identité du Groupe, pour un montant total de -62 millions d’euros, (ii) la dépréciation d’actifs digitaux liés à la plateforme Zeta désormais déployée sur deux pays, pour un montant total de -16 millions d’euros, (iii) les coûts de restructuration et de rationalisation de -8 millions d’euros ainsi que (iv) les coûts de fusions et acquisitions pour -7 millions d’euros. Les Autres produits d’exploitation intègrent une plus-value de cession sur les investissements dans les sociétés mises en équivalence (6 millions d’euros).

Le Résultat opérationnel (EBIT) de l’exercice 2024 s’est élevé à 250 millions d’euros, contre 135 millions d’euros pour l’exercice 2023.

Résultat net en hausse de plus de 56 millions d’euros

Les Produits et charges financiers se sont élevés à -20 millions d’euros au cours de l’exercice 2024, contre 28 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Le Groupe a enregistré -52 millions d’euros de coûts d’emprunts bruts au cours de l’exercice en lien avec la nouvelle structure financière du Groupe établie dans le cadre du spin-off , contre - 20 millions d’euros sur l’exercice 2023. Ce poste comprend également 44 millions d’euros de revenus d’intérêts générés par l’investissement de la position de trésorerie non liée au Float et -12 millions d’euros d’Autres produits et charges financiers, incluant les effets de l’hyperinflation en Turquie et les gains et pertes nets dus aux variations des taux de change.

La Charge d’impôt sur le résultat était de -91 millions d’euros pour l’exercice 2024. Le taux d’imposition effectif est passé de 49,1% sur l’exercice 2023, incluant les impacts financiers liés à la décision de l’Autorité de la concurrence, confirmée par la Cour d’appel, à 39,5% sur l’exercice 2024, reflétant les coûts ponctuels liés au spin-off .

Le Résultat net de l’exercice s’est élevé à 139 millions d’euros pour l’exercice 2024, contre 83 millions d’euros l’exercice précédent, reflétant l’augmentation significative du chiffre d’affaires total et de l’EBITDA récurrent, la nouvelle structure financière du Groupe ainsi que les Autres produits et charges d’exploitation et la Charge d’impôt sur le résultat spécifiquement liée à l’exercice 2024.

Le Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est établi à 133 millions d’euros contre 81 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires de la société mère s’établit quant à lui à 0,91 euro sur l’exercice 2024 contre 0,55 euro sur l’exercice 2023.

Résultat net ajusté de 203 millions d’euros

Attribuable aux actionnaires de la société mère Exercice 2024 Exercice 2023 Résultat net de l’exercice (en millions d’euros) 133 81 Résultat de base par action (en euros) 0.91 0.55 Résultat dilué par action (en euros) 0,90 0,55 Résultat net ajusté de l’exercice (en millions d’euros) 203 225 Résultat de base ajusté par action (en euros) 1,39 1,54 Résultat dilué ajusté par action (en euros) 1,38 1,53

Le Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 203 millions d’euros pour l’exercice 2024, contre 225 millions d’euros pour l’exercice 2023, reflétant la nouvelle structure financière du Groupe à la suite du spin-off . Le Résultat net ajusté exclut les Autres produits et charges d’exploitation nets d’impôts et nets de la part attribuable aux intérêts minoritaires.

Le Résultat de base par action ajusté s’est établi à 1,39 euro pour l’exercice 2024.

Amélioration de la politique de dividendes

Conformément à la stratégie d’allocation du capital présentée lors du Capital Markets Day , le Groupe a amélioré sa politique de dividendes en appliquant le ratio de payout de 25% sur le Résultat net ajusté (attribuable aux actionnaires de la société mère) correspondant à une base élargie de 203 millions d’euros.

Ainsi, il est proposé que l’Assemblée Générale adopte, en conformité avec les statuts et la politique de dividendes, un dividende de 0,35 euro par action ordinaire. Cette proposition représenterait un paiement total de dividendes de 51 millions d’euros. Sur approbation, les actions ordinaires Pluxee seront négociées ex-dividende à compter du 20 décembre 2024, la date d’enregistrement des dividendes sera le 23 décembre 2024, et le paiement du dividende aura lieu le 24 décembre 2024.

Flux de trésorerie disponible récurrent de 379 millions d’euros avec un taux de conversion récurrent de 88%

Le Flux de trésorerie disponible récurrent s’est élevé à 379 millions d’euros sur l’exercice 2024 contre 289 millions d’euros sur l’exercice précédent, hors impact non récurrent sur la variation du Besoin en fonds de roulement lié à l’évolution de la réglementation au Brésil en mai 2023 (soit 480 millions d’euros déclarés).

Les Dépenses d’investissement ont atteint 116 millions d’euros sur l’exercice 2024, soit 9,6% du chiffre d’affaires total, en ligne avec l’objectif de maintenir un taux d’environ 10%. Ce montant reflète l’engagement du Groupe à tirer parti de la dynamique positive de croissance des revenus pour poursuivre ses investissements, en particulier dans les infrastructures informatiques à la suite du spin-off ainsi que dans ses capacités technologiques, continuant de poser les bases de sa croissance future.

La variation du Besoin en fonds de roulement hors Restricted cash s’est élevée à 168 millions d’euros contre 92 millions d’euros pour l’exercice 2023, hors impact ponctuel lié à l’évolution de la réglementation au Brésil. L’évolution positive du Besoin en fonds de roulement reflète la forte croissance des volumes au cours de l’exercice 2024.

Le Taux récurrent de conversion de trésorerie a atteint 88% au cours de l’exercice 2024, contre 80% au cours de l’exercice 2023 ajusté de l’impact positif de l’évolution de la réglementation au Brésil mentionnée ci-dessus (soit 132% déclaré), dépassant substantiellement l’objectif financier de 70% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

Amélioration de la position de trésorerie financière nette à 1 054M€

La Trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 1 421 millions d’euros au 31 août 2024, contre 1 625 millions d’euros au 31 août 2023. Les Actifs financiers courants atteignent 814 millions d’euros au 31 août 2024, contre 542 millions d’euros au 31 août 2023. Cette augmentation résulte principalement de la diversification progressive de la stratégie d’investissement du Groupe, notamment via l’allongement des maturités afin d’optimiser davantage les rendements dans un environnement anticipant une baisse des taux. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont été principalement investis dans (i) des comptes courants rémunérés et (ii) des dépôts à court terme auprès d’institutions bancaires, ainsi que dans d'autres produits de dépôt comme des SICAV monétaires.

Le montant cumulé des liquidités, dont 973 millions d’euros de Restricted cash relatif au Float , a atteint 3 208 millions d’euros au 31 août 2024.

La Dette brute s’est élevée à 1 181 millions d’euros 1 au cours de l’exercice 2024, correspondant principalement à une émission obligataire. Pluxee a placé avec succès, le 27 février 2024, deux obligations inaugurales d’un montant total de 1,1 milliard d’euros, composées d’une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 4,5 ans avec un coupon de 3,50%, et d’une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%, ayant permis de rembourser intégralement le prêt-relais le 4 mars 2024. Afin de garantir sa liquidité, le Groupe dispose d’une facilité de crédit renouvelable s’élevant à 650 millions d’euros, arrivant désormais à échéance en octobre 2029, à la suite de l’approbation bancaire reçue le 2 octobre 2024 pour prolonger la date d’échéance initiale d’une année supplémentaire.

La Position de trésorerie financière nette (dette) au 31 août 2024 s’est élevée à 1 054 millions d’euros, contre 859 millions d’euros au 31 août 2023, ce qui représente une augmentation significative de +195 millions d’euros au cours de l’exercice 2024. Cette amélioration s’explique principalement par 379 millions d’euros provenant du Flux de trésorerie disponible récurrent et, dans une moindre mesure, des effets de périmètre positifs liés aux cessions d’investissements non-consolidés et à la consolidation de l’activité Avantages aux salariés de Santander au Brésil. Cette position intègre également l’impact sur la trésorerie des variations de taux de change et des Autres produits et charges d’exploitation encourus au cours de l’exercice 2024.

La solide position de trésorerie de Pluxee ainsi que sa capacité à générer des liquidités est reflétée par la notation BBB+ et la perspective stable émise par Standard & Poor’s.

Une année de progrès continu dans le parcours ESG de Pluxee

Au cours de l’exercice 2024, en complément de l’évaluation de double matérialité en prévision des obligations liées à la directive CSRD et de la validation de sa trajectoire Net-Zero d’ici 2035 par le Science Based Targets (SBTi), Pluxee a également pris activement part à des partenariats internationaux et s’est engagé dans l’évaluation de sa stratégie ESG. Le Groupe a ainsi reçu une médaille de bronze d’EcoVadis pour les résultats de sa première évaluation de la performance en matière de durabilité. Le Groupe ainsi que ses entités au Brésil et au Royaume-Uni ont par ailleurs rejoint le Pacte mondial des Nations Unies .

Pluxee a également poursuivi ses efforts pour atteindre ses objectifs ESG en se concentrant sur quatre domaines :

En matière d’intégrité et de transparence des affaires, le Groupe a fait des progrès significatifs dans son engagement à être un partenaire de confiance, avec 99,6% des employés formés à la conduite responsable des affaires et adhérant à la Charte éthique du Groupe.

Le Groupe a également progressé dans la promotion des femmes à des postes de direction , elles représentent 39,9% cette année.

Le volume d’affaires remboursé aux petits et moyens commerçants a augmenté de +9% par rapport à l’année dernière, atteignant 6,2 milliards d’euros. Cela a été rendu possible grâce aux partenariats et initiatives locales qui ont permis d’intégrer de nouveaux commerçants au réseau du Groupe.

En matière environnementale , le Groupe prévoit d’atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone dans les délais prévus. Au cours de l’exercice 2024, Pluxee a réduit ses émissions de carbone sur les Scopes 1 et 2 de -11% par rapport à l’exercice 2023 et de -50% par rapport à l’exercice de référence 2017. Une telle réduction a résulté des initiatives menées par les pays, telles que l’optimisation de l’espace au sein des bureaux ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique. Pluxee a amélioré son approvisionnement en électricité renouvelable d’environ 3000 points de base sur l’exercice 2024, atteignant désormais 56%. Les émissions indirectes de carbone relatives au Scope 3 ont cependant enregistré une augmentation ponctuelle par rapport à l’exercice 2023, expliquée par le spin-off et le changement de marque.

Le Groupe poursuit ses travaux afin d’identifier des engagements et objectifs complémentaires en préparation de l'alignement avec la directive CSRD sur l'exercice 2025.

1 Dont -6 millions d’euros de découvert bancaire au 31 Août 2024

Objectifs financiers revus à la hausse pour les exercices 2025 et 2026

Lors de son Capital Markets Day, le Groupe a fixé des objectifs financiers à moyen terme axés sur la croissance organique durable du chiffre d’affaires, l’amélioration de la marge d’EBITDA récurrent et le maintien d’un niveau élevé du taux de conversion récurrent de trésorerie.

Sur la base des solides performances financières délivrées sur l’exercice 2024, Pluxee a relevé ses objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026 :

Croissance organique à deux chiffres confirmée pour les exercices 2025 et 2026 , sur une base de chiffre d’affaires plus élevée sur l’exercice 2024

, sur une base de chiffre d’affaires plus élevée sur l’exercice 2024 Augmentation attendue de la marge d'EBITDA récurrent de +75 points de base en 2025 et en 20262 , permettant l'atteinte de l'objectif initial d’une augmentation organique de +250 points de base sur 3 ans avec un an d'avance

, permettant l'atteinte de l'objectif initial d’une augmentation organique de +250 points de base sur 3 ans Taux récurrent de conversion de trésorerie supérieur à 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026 contre plus de 70% précédemment

Les objectifs financiers pour les exercices 2025 et 2026 incluent :

une légère croissance organique d’année en année du chiffre d'affaires relatif au Float , prenant en compte les dernières courbes forward disponibles. Cette légère croissance devrait être tirée par l’augmentation du Float et l'optimisation de la stratégie d’investissements du Groupe qui devrait compenser l'évolution attendue des taux d'intérêt ;

prenant en compte les dernières courbes forward disponibles. Cette légère croissance devrait être tirée par l’augmentation du Float et l'optimisation de la stratégie d’investissements du Groupe qui devrait compenser l'évolution attendue des taux d'intérêt ; les synergies qui seront générées à travers le déploiement du partenariat avec Santander et l'intégration de Cobee ; et

à travers le déploiement du partenariat avec Santander et l'intégration de Cobee ; et une éventuelle évolution du cadre réglementaire en Italie avec un plafond potentiel de 5% sur les commissions commerçants sur les avantages liés à l’alimentation dans le secteur privé, étant entendu que les solutions liées à l’alimentation en Italie contribuent pour moins de 3 % des agrégats financiers du Groupe.

Événements significatifs de l’exercice 2024

Succès du spin-off et de la cotation sur Euronext Paris

Le 1 er février 2024, Pluxee a finalisé avec succès son spin-off et sa cotation sur Euronext Paris avec un prix technique de référence fixé à 26 euros par action. Les actions de Pluxee ont été distribuées aux actionnaires de Sodexo sur la base d’une action Pluxee pour chaque action Sodexo détenue. Bellon S.A. reste un actionnaire engagé à long terme de Pluxee, avec environ 42,8% des actions ordinaires en circulation et près de 60,0% des droits de vote de la Société.

Refinancement et émission d’un premier emprunt obligataire

Le 4 mars 2024, Pluxee a achevé avec succès le placement de deux obligations inaugurales pour un montant total de 1,1 milliard d’euros, consistant en une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 4,5 ans avec un coupon de 3,50% et une émission obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%. Le produit net a été utilisé pour refinancer une partie du crédit-relais existant, d’un montant de 1,1 milliard d’euros, conclu en octobre 2023 dans le cadre du projet de spin-off.

Comité exécutif renforcé

Le Groupe a renforcé son Comité Exécutif et sa gouvernance géographique pour accélérer l’exécution de son plan stratégique et de ses objectifs à moyen terme.

Alexandre Cotarmanac’h a été nommé Directeur produit afin de poursuivre l’amélioration de l’offre de produits à l’échelle mondiale.

Thierry Guihard, Directeur général de Pluxee au Brésil, et Malena Gufflet, Directrice générale de Pluxee France, ont rejoint le Comité exécutif pour assurer l’alignement et la prise de décision stratégique sur les deux plus grands marchés du Groupe.

Sébastien Godet, anciennement Président de la région Asie, Moyen-Orient, Turquie et Afrique, est devenu Directeur de la Croissance des revenus pour l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe continentale hors France. Manuel Fernandez Amezaga, ancien Directeur général de la Roumanie et de la Bulgarie, a été nommé Directeur de la Croissance des revenus pour l’Amérique latine hispanique. Viktoria Otero del Val, Directrice de la stratégie, du marketing et des ventes du Groupe, a également été nommée Directrice de la Croissance des revenus pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Les trois membres du Comité exécutif soutiennent les équipes locales dans la définition, le déploiement et le suivi de leur feuille de route, garantissant une exécution optimale.

Finalisation du partenariat stratégique avec Santander au Brésil

En juillet 2023, Pluxee a signé un partenariat stratégique avec Santander au Brésil , l’une des plus grandes banques privées du pays, afin de renforcer le leadership de Pluxee sur le marché brésilien. La transaction a été finalisée le 27 juin 2024 après l’approbation du Conseil administratif pour la défense économique (CADE) et de la Banque centrale du Brésil. Ce partenariat stratégique renforce le positionnement de Pluxee sur le marché brésilien grâce (i) à un accord de distribution exclusif de 25 ans des solutions d’avantages aux salariés de Pluxee dans le réseau Santander et (ii) à l’intégration du volume d’affaires et de l’expertise de Ben (activité Avantages aux salariés de Santander au Brésil). Ce partenariat permet à Pluxee d’améliorer considérablement la distribution de ses produits via le large réseau national d’agences et de banquiers de Santander, générant ainsi des synergies pour saisir le potentiel du marché. Grâce à cette opération, Banco Santander (Brésil) S.A. détient désormais 20% de Pluxee au Brésil, la filiale du Groupe qui exploite l’activité Avantages aux salariés au Brésil. La transaction devrait contribuer positivement à la croissance organique et à la marge d’EBITDA récurrent sur l’exercice 2025.

Acquisition de Cobee

En juin 2024, Pluxee a conclu un accord visant à acquérir 100% de Cobee , un acteur digital-native des Avantages aux salariés opérant en Espagne, au Portugal et au Mexique, et servant plus de 1 500 clients et 100 000 employés consommateurs à travers une large offre multi-avantages. Le 26 septembre 2024, le Groupe a annoncé la finalisation de l’acquisition, suite à l’approbation des autorités réglementaires espagnoles (voir la section Événements ultérieurs). L’acquisition de Cobee renforce la position de Pluxee sur le marché espagnol des Avantages aux salariés, en pleine croissance et sous-pénétré. La combinaison des talents, des compétences et des technologies de Pluxee et de Cobee permettra de déployer une offre complète, compétitive et attractive en Espagne, au Portugal et au Mexique, tout en élargissant la gamme d’avantages du Groupe et en renforçant ses capacités technologiques à l’échelle mondiale. La transaction devrait avoir un impact neutre sur l’EBITDA récurrent et le Flux de trésorerie disponible de Pluxee sur l’exercice 2025, puis contribuer positivement à la marge d’EBITDA récurrent et au Résultat net à partir de l’exercice 2026.

Événements post-clôture

Finalisation de l’acquisition de Cobee

Le 25 septembre 2024, après avoir reçu l’autorisation des autorités réglementaires espagnoles, le Groupe a finalisé l’acquisition à 100% de Cobee. La majorité du prix de la transaction a été payée à la date de clôture, tandis que l’accord prévoit également deux compléments de prix sous réserve de la réalisation d’étapes définies qui ont été décidées pour aligner les intérêts de toutes les parties prenantes et représentant, si elles sont atteintes, moins de 50% du prix de base fixe payé à la date de clôture. L’acquisition sera entièrement financée à partir des ressources de trésorerie existantes avec un impact limité sur l’effet de levier du Groupe.

Extension de la facilité de crédit renouvelable

Le Groupe a obtenu le 2 octobre 2024 l’approbation du pool bancaire pour prolonger l’échéance initiale de la facilité de crédit renouvelable de 650 millions d’euros d’une année supplémentaire, qui arrive désormais à échéance en octobre 2029.

Rapport annuel et Assemblée générale annuelle

Pluxee a déposé son Rapport Annuel pour l’exercice 2024 qui comprend les états financiers consolidés et sociaux, le rapport de l’auditeur externe et la déclaration du Conseil d’administration pour la responsabilité de ce rapport auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers ( Autoriteit Financiële Markten , « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers en France.

Le Rapport Annuel est disponible sur le site du Groupe www.pluxeegroup.com dans la rubrique « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Pluxee tiendra son Assemblée générale annuelle à Amsterdam-Schiphol, aux Pays-Bas, le 18 décembre 2024. L’avis de convocation, l’ordre du jour et tous les documents s’y rapportant seront disponibles à l'adresse : https://www.pluxeegroup.com/shareholder-meeting pour le 6 novembre 2024.

Calendrier financier

Calendrier financier de l’exercice 2024

Assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice Fiscal 2024 18 décembre 2024

Calendrier financier de l’exercice 2025

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 8 janvier 2025 Résultats du 1 er semestre 17 avril 2025 Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 3 juillet 2025 Résultats annuels de l’exercice 30 octobre 2025 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2025 17 décembre 2025

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur le site Internet : www.pluxeegroup.com

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 1 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une large gamme de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentation, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aide publique. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

1 Dans le cadre de ses efforts de rationalisation du portefeuille, Pluxee a cessé ses activités dans deux pays non stratégiques au cours de l’exercice 2024

Annexes

Chiffre d’affaires total

Répartition du chiffre d’affaires total par nature

T1 Fiscal T2 Fiscal T3 Fiscal T4 Fiscal Exercice Fiscal (en millions d’euros) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Chiffre d’affaires opérationnel 231 208 287 240 257 235 281 270 1 055 953 Croissance organique (%) 14,5% 19,9% 11,4% 8,1% 13,3% Croissance totale (%) 11,3% 19,6% 9,1% 3.8% 10,7% Chiffre d’affaires relatif au Float 35 18 40 22 40 26 40 33 155 99 Croissance organique (%) 109,9% 87,6% 75,9% 30,3% 69,0% Croissance totale (%) 95,1% 78,0% 56.7% 20,6% 56,4% Chiffre d’affaires total 266 225 327 262 297 261 320 303 1 210 1 052 Croissance organique (%) 22,0% 25,7% 17,9% 10,6% 18,6% Croissance totale (%) 17,9% 24,6% 13,8% 5,7% 15,0%

Répartition du chiffre d’affaires total par activité

T1 Fiscal T2 Fiscal T3 Fiscal T4 Fiscal Exercice Fiscal (en millions d’euros) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Avantages aux salariés 224 183 274 217 257 219 278 255 1 033 873 Croissance organique (%) 27,1% 27,8% 22,7% 14,8% 22,5% Croissance totale (%) 22,5% 26,2% 17,6% 9,3% 18,3% Autres produits et services 42 42 53 46 40 42 42 48 176 179 Croissance organique (%) 0,2% 15,4% - 7,0% - 12,4% - 1,0% Croissance totale (%) - 2,0% 16,9% - 6,2% - 13,4% - 1,2% Chiffre d’affaires total 266 225 327 262 297 261 320 303 1 210 1 052 Croissance organique (%) 22,0% 25,7% 17,9% 10,6% 18,6% Croissance totale (%) 17,9% 24,6% 13,8% 5,7% 15,0%

Répartition du chiffre d’affaires total par zone géographique

T1 Fiscal T2 Fiscal T3 Fiscal T4 Fiscal Exercice Fiscal (en millions d’euros) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Europe continentale 108 95 155 126 123 114 147 131 534 466 Croissance organique (%) 13,5% 23,3% 8,1% 12,1% 14,5% Croissance totale (%) 13,6% 23,3% 7,8% 12,1% 14,4% Amérique latine 110 85 117 89 116 98 117 121 460 394 Croissance organique (%) 28,7% 26,0% 16,1% 4,2% 17,3% Croissance totale (%) 29,0% 31,4% 17,8% - 3.4% 16.8% Reste du monde 48 45 54 47 58 48 57 51 216 192 Croissance organique (%) 27,8% 31,4% 42,4% 21,8% 31,0% Croissance totale (%) 5,8% 15,0% 19,6% 10,8% 12,9% Chiffre d’affaires total 266 225 327 262 297 261 320 303 1 210 1 052 Croissance organique (%) 22,0% 25,7% 17,9% 10,6% 18,6% Croissance totale (%) 17,9% 24,6% 13,8% 5,7% 15,0%

Chiffre d’affaires opérationnel

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité

T1 Fiscal T2 Fiscal T3 Fiscal T4 Fiscal Exercice Fiscal (en millions d’euros) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Avantages aux salariés 193 167 238 197 220 196 242 225 892 786 Croissance organique (%) 19,2% 21,6% 15,0% 12,1% 16,7% Croissance totale (%) 15,5% 20,9% 11,9% 7,2% 13,6% Autres produits et services 38 41 49 43 37 39 39 45 163 167 Croissance organique (%) - 4,8% 12,6% - 6,5% - 12,4% - 2,7% Croissance totale (%) - 6,3% 13,9% - 5,2% - 13,1% - 2,7% Chiffre d’affaires opérationnel 231 208 287 240 257 235 281 270 1 055 953 Croissance organique (%) 14,5% 19,9% 11,4% 8,1% 13,3% Croissance totale (%) 11,3% 19.6% 9,1% 3,8% 10,7%

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par zones géographiques

T1 Fiscal T2 Fiscal T3 Fiscal T4 Fiscal Exercice Fiscal (en millions d’euros) 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Europe continentale 94 88 139 116 108 102 131 117 472 423 Croissance organique (%) 6,5% 19,5% 5,3% 12,7% 11,5% Croissance totale (%) 6,6% 19,5% 5,0% 12,7% 11,4% Amérique latine 97 79 103 82 102 90 103 109 405 360 Croissance organique (%) 22,6% 20,5% 11,4% 2,5% 13,2% Croissance totale (%) 22,9% 25,6% 13,1% - 5,5% 12,5% Reste du monde 40 41 45 42 47 42 46 45 178 170 Croissance organique (%) 16,7% 20,0% 25,3% 10,0% 18,0% Croissance totale (%) - 1,0% 8,0% 10,4% 3,3% 5,2% Chiffre d’affaires opérationnel 231 208 287 240 257 235 281 270 1 055 953 Croissance organique (%) 14,5% 19,9% 11,4% 8,1% 13,3% Croissance totale (%) 11,3% 19,6% 9,1% 3,8% 10,7%

Bilan simplifié

(en millions d’euros) 31 août 2024 31 août 2023 (en millions d’euros) 31 août 2024 31 août 2023 Créances commerciales liées aux revenus d’intérêts liés au Float 1 068 1 075 Valeur en circulation et des dettes associées 3 728 3 543 Restricted cash lié au Float 973 936 Emprunts à court terme⁽¹⁾ 33 1 254 Actifs financiers courants 814 542 Emprunts à long terme⁽¹⁾ 1 143 49 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 421 1 625 Découverts bancaires 6 5 Autres actifs 1 671 1 495 Autres passifs 1 037 822 Total des actifs 5 947 5 673 Total des capitaux propres et passifs 5 947 5 673

(1) Incluant les dettes locatives.

Le Float s’élève à 2 753 millions d’euros au 31 août 2024, composé de 3 728 millions d’euros de Valeur en circulation et de dettes associées, moins 1 068 millions d’euros de Créances commerciales liées au Float ajusté de 93 millions d’euros d’Avances Clients.

Génération de flux de trésorerie simplifié

( en millions d’euros ) Exercice 2024 Exercice 2023 EBITDA récurrent 430 363 Investissement (116) (116) Variation du Besoin en fonds de roulement (hors variation du Restricted cash ) ⁽²⁾ 168 283 Charge d’impôt sur les résultats (100) (96) Exclusion du paiement de l’amende liée au litige antitrust 0 45 Autre⁽¹⁾ (4) 2 Flux de trésorerie disponible récurrent⁽²⁾ 379 480 Conversion récurrente de trésorerie 88% 132%

(1) Comprend notamment les remboursements des dettes locatives, l’annulation des charges sans effet de trésorerie et les intérêts financiers nets reçus. Hors impact des autres produits et charges reçus/payés.

(2) La variation du besoin en fonds de roulement de l’exercice 2023 comprend un impact positif de 191 millions d’euros lié à l’évolution de la réglementation au Brésil. En excluant cet élément, la variation du besoin en fonds de roulement aurait atteint 92 millions d’euros et le Flux de trésorerie disponible récurrent aurait été de 289 millions d’euros pour l’exercice 2023.

Définitions des Indicateurs alternatifs de performance (APM)

Bénéfices de base/dilués ajustés par action Les bénéfices de base ajustés ou dilués par action sont calculés en divisant le résultat net ajusté (attribuable aux actionnaires de la société mère) par le nombre moyen pondéré de base d’actions ou le nombre moyen pondéré dilué d’actions. Résultat net ajusté Le résultat net ajusté sert de base au calcul du taux de versement des dividendes.



Le résultat net ajusté comprend le résultat net (attribuable aux actionnaires du Groupe) retraité pour l’impact des éléments comptabilisés dans Autres produits et charges d’exploitation, nets d’impôts sur le revenu et intérêts minoritaires. Trésorerie liée au Float La trésorerie liée au Float correspond aux espèces collectées auprès des clients en relation avec la valeur chargée sur les cartes ou l’émission de solutions numériques ou de bons papier, mais pas encore remboursées aux commerçants ( Float ).



Le Float est calculé comme la Valeur en circulation et les dettes connexes moins les créances commerciales nettes liées au Float (correspondant aux créances commerciales liées au Float retraité des avances des clients). Financement net (dette)/Trésorerie La trésorerie/le financement net (dette) évalue la liquidité, la structure du capital et l’effet de levier financier du Groupe. Les éléments financiers nets (dette)/espèces comprennent les emprunts bruts et les passifs de location, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie (nets de découvert) et les actifs financiers courants. Trésorerie non liée au Float La trésorerie non liée au Float est calculée comme la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants, à l’exclusion de la trésorerie collectée auprès des clients en relation avec les volumes d’activité émis. Croissance organique du chiffre d’affaires La croissance organique du chiffre d’affaires est calculée comme la croissance de la période en cours, calculée en utilisant le taux de change de la période Fiscale précédente, et ajustée en fonction de l’impact de la période précédente comparable pour inclure ou supprimer l’effet des acquisitions et/ou des cessions qui se sont produites après cette période. Taux récurrent de conversion de trésorerie Le taux récurrent de conversion de trésorerie mesure la capacité du Groupe à convertir son EBITDA récurrent en trésorerie.



Le taux récurrent de conversion de trésorerie est constitué du rapport entre le Flux de trésorerie disponible récurrent et l’EBITDA récurrent. EBITDA récurrent L’EBITDA récurrent est utilisé pour évaluer la performance des segments opérationnels déclarés.



L’EBITDA récurrent est calculé en déduisant l’impact de l’amortissement, de l’amortissement et de la dépréciation des actifs incorporels, des biens, des installations et des équipements, et des actifs du droit d’utilisation relatifs aux baux (tels que rapportés dans la ligne Amortissements et dépréciation du compte de résultat consolidé) du résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) présenté dans le compte de résultat consolidé. Marge d’EBITDA récurrent La marge d’EBITDA récurrent est constituée du rapport entre l’EBITDA récurrent et le chiffre d’affaires total. Flux de trésorerie récurrent disponible Le Flux de trésorerie disponible récurrent mesure la trésorerie nette générée par les opérations qui est disponible pour les investissements stratégiques (nets de cessions), pour le remboursement de la dette financière et pour les paiements de dividendes aux actionnaires.



Le Flux de trésorerie disponible récurrent est calculé comme la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation, comme indiqué dans l’état des flux de trésorerie consolidés moins (i) les acquisitions de biens, d’usines et d’équipements et d’actifs incorporels, (ii) les remboursements des passifs du bail et (iii) la réévaluation des Autres produits et charges d’exploitation sur la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation. Liquidité récurrente générée par les opérations (LGO) Les liquidités récurrentes générées par les opérations fournissent des informations pour mesurer la trésorerie nette générée par les opérations, indépendamment des différences dans les réglementations régissant l’émission de services, cartes et bons papier fournis numériquement.

Les liquidités récurrentes générées par les opérations sont calculées comme le flux de trésorerie récurrent disponible plus la variation de Restricted cash lié au Float . Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) Le résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) correspond au résultat opérationnel (EBIT) avant Autres produits et charges d’exploitation.

Pièce jointe