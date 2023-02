Résultats de l’augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant de 8 millions d’euros

Clermont-Ferrand, le 22 février 2023, 17h40 CET – (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer (la « Société »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce aujourd’hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant, prime d’émission incluse, de 8 millions d’euros dont la période de souscription s’est déroulée du 13 février 2023 au 17 février 2023 (inclus) (l’ « Augmentation de Capital »).



Contexte de l’Augmentation de Capital



Comme rappelé par la Société par voie de communiqué de presse diffusé le 7 février 2023 et disponible sur le site Internet de la Société (www.metabolic-explorer.fr), l’Augmentation de Capital intervient conformément à l’accord conclu par la Société et ses filiales METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA avec leurs principaux partenaires le 23 décembre 2022 dans le cadre de leurs procédures de conciliation ayant pour effet de financer le plan stratégique du Groupe sur la période 2023 2024.