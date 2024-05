Résultats de l'Assemblée Générale Annuelle 2024 de Syensqo

Toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires lors de cette première assemblée de la société

Bruxelles, Belgique - 23 mai 2024 - 17h45 CEST

Syensqo a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires. Ils ont voté en faveur de l’ensemble des résolutions à l’ordre du jour.

Rosemary Thorne, présidente du conseil d'administration, a mis en avant les succès obtenus en 2023, notamment la scission partielle et la gouvernance renforcée de Syensqo.

Ilham Kadri, CEO, a rendu hommage aux équipes de Syensqo qui sont au cœur de la stratégie de croissance, de l'innovation et des ambitions en matière de durabilité du Groupe.

Le soutien des actionnaires a été démontré par le niveau élevé d'approbation de l’ensemble des résolutions, y compris :

Un dividende brut de €1,62 par action pour l'année 2023, qui sera payé à partir du 31 mai 2024

Le niveau de rémunération révisé des administrateurs non exécutifs à partir du 1er janvier 2024

L'attribution au commissaire de la mission spécifique relative à l’assurance de l’information en matière de durabilité, conformément à la directive sur le reporting en matière de développement durable des entreprises (CSRD)





Visitez la page dédiée à l'assemblée générale ici

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Media relations







media.relations@syensqo.com









Nathalie van Ypersele

+32 478 20 10 62







Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com









Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

Pièce jointe