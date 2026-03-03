Résultats de bonne facture pour Thales, les analystes jugent les perspectives "prudentes"
Le résultat net ajusté, part du Groupe, ressort à 2 005 millions d'euros en 2025, en hausse de 6% par rapport à 2024 . Il intègre une contribution additionnelle temporaire à l'impôt sur les sociétés en France de 75 MEUR. Hors cet impact fiscal exceptionnel, la progression du résultat net ajusté aurait atteint 9%. Le résultat net ajusté par action s'établit à 9,76 euros, en hausse de 6%.
Le résultat net des activités poursuivies, part du Groupe, s'élève à 1 675 MEUR, en croissance de 66% sur un an .
L'EBIT ajusté ressort à 2 740 MEUR (consensus : 2 686 MEUR), en hausse de 13% en données publiées et de 14% en variation organique . La marge d'EBIT ajusté progresse à 12,4% du chiffre d'affaires, contre 11,8% un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires s'établit à 22 136 MEUR (consensus : 21 956 MEUR) en progression de 8% en variation totale et de 9% à périmètre et taux de change constants . Cette croissance est principalement tirée par les activités Défense ( 12,2% en organique) et Aérospatial ( 8,7% en organique), tandis que le pôle Cyber & Digital recule de 0,9% en organique sur l'exercice.
Enfin, la génération de free cash-flow opérationnel atteint un niveau record de 2 577 MEUR, en hausse de 27% par rapport à 2024. La dette nette est ramenée à 1 618 MEUR au 31 décembre 2025, contre 3 044 MEUR fin 2024.
Les prises de commandes atteignent 25,3 milliards d'euros, stables en données publiées et en hausse de 1% en variation organique , portant le carnet de commandes à un niveau record de 53,3 MdsEUR.
Dans ce contexte, le conseil d'administration proposera un dividende de 3,90 euros par action au titre de 2025 (vs 3,70% un an plus tôt), correspondant à 40% du résultat net ajusté, part du groupe .
"Parmi les réalisations de l'année, je me réjouis tout particulièrement de la signature d'un protocole d'accord avec Airbus et Leonardo visant à créer un acteur européen de tout premier plan dans le domaine du Spatial", a commenté Patrice Caine, le PDG.
Pour 2026, Thales vise un ratio book-to-bill supérieur à 1, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 7%, soit des ventes attendues entre 23,3 MdsEUR et 23,6 MdsEUR, ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté comprise entre 12,6% et 12,8%, en hausse de 20 à 40 points de base par rapport à 2025 .
L'avis des analystes
A la suite de cette publication, Berenberg confirme son conseil "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 265 euros. Le broker évoque des résultats 2025 "globalement en ligne avec les attentes", avec une croissance organique de 12% dans la défense, supérieure au consensus, tandis que le pôle Cyber & Digital reste en retrait, affichant un recul organique de 3,8% sur l'exercice.
Le bureau d'études indique néanmoins que les objectifs 2026 impliquent un EBIT ajusté d'environ 3 003 millions d'euros, soit près de 1% sous le consensus, traduisant des ajustements limités des anticipations de marché.
De son côté, Jefferies reste à l'achat sur le titre avec une cible de 310 euros. Le broker salue aussi une performance 2025 "solide", avec un EBIT du second semestre supérieur de 3% au consensus et un flux de trésorerie disponible annuel de 2,5 milliards d'euros, en hausse d'environ 30% par rapport aux attentes, soutenu par l'optimisation des stocks et du besoin en fonds de roulement .
Le bureau d'analyses estime que les perspectives 2026 apparaissent "in line", avec une croissance organique attendue de 6-7% et une marge d'EBIT ajusté de 12,6-12,8%, tandis que le ratio de conversion de trésorerie de 95-100% implique un FCF légèrement inférieur au consensus après une année 2025 particulièrement forte .
Chez Oddo BHF, les analystes confirment leur conseil "Surperformance" avec un objectif de cours inchangé à 305 euros. Le broker salue une publication au-dessus des attentes, avec un flux de trésorerie disponible de 2577 millions d'euros, supérieur de 29% au consensus, et un EBIT en progression de 1,7% par rapport aux anticipations, principalement porté par la défense et, dans une moindre mesure, l'aéronautique.
Le bureau d'analyses souligne que les objectifs 2026 apparaissent prudents, avec une croissance organique attendue de 6% à 7% et une marge d'EBIT ajustée comprise entre 12,6% et 12,8%, estimant que "les objectifs 2026 et 2028 peuvent être jugés conservateurs", même si la dynamique commerciale reste solide et la valorisation jugée raisonnable (PER 2027 de 22,1x, rendement du flux de trésorerie disponible de 4,7%).
All Invest évoque lui aussi "un exercice 2025 de bonne facture" et pointe des guidances 2026 "prudentes".
UBS confirme son conseil "achat" sur le Thales, avec un objectif de cours de 380 euros. L'analyste indique que les résultats du 4e trimestre font ressortir un chiffre d'affaires supérieur de 4% aux attentes et un EBIT ajusté du second semestre en hausse de 3% par rapport au consensus, soutenus par les divisions Aerospace et Defence & Security.
Le bureau d'analyses estime quant à lui que les perspectives 2026 sont "en ligne" avec les attentes, avec une croissance organique des ventes attendue entre 6% et 7% et une marge d'EBIT comprise entre 12,6% et 12,8%. Il met aussi en avant un positionnement dans le haut de la fourchette des objectifs 2028, ce qui renforce la confiance à moyen terme.
