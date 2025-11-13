 Aller au contenu principal
Résultats au 31 décembre 2024
information fournie par Boursorama CP 13/11/2025 à 11:50

Résultats annuels :
• Chiffre d’affaires 2024 de 2,9 M€
• Perte nette d’un montant de 8,2M€ en 2024
• Suspension temporaire des remboursements des échéances d’emprunts
en accord avec les partenaires bancaires
Situation 2025:
• La cession d’actifs à Addactis annoncée est effective depuis le 2 mai 2025
et a donné lieu à deux versements au bénéfice de namR d’un montant
immédiat de 3,5 M€ et le solde de 700 K€
• Démission de Grégory Labrousse de ses fonctions de Président du Conseil
d’Administration, Directeur Général et d’Administrateur ; nomination de
Charles-Henry Tranié en qualité d’Administrateur, Directeur Général et
Président du conseil d’administration de la société
• La suspension de la cotation des actions de la Société, en vigueur depuis
le 16 juin 2025, est maintenue pendant la durée de la procédure
• Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 12 novembre
2025 avec période d’observation de six mois.

