Résultats au 31 décembre 2024

Résultats annuels :

• Chiffre d’affaires 2024 de 2,9 M€

• Perte nette d’un montant de 8,2M€ en 2024

• Suspension temporaire des remboursements des échéances d’emprunts

en accord avec les partenaires bancaires

Situation 2025:

• La cession d’actifs à Addactis annoncée est effective depuis le 2 mai 2025

et a donné lieu à deux versements au bénéfice de namR d’un montant

immédiat de 3,5 M€ et le solde de 700 K€

• Démission de Grégory Labrousse de ses fonctions de Président du Conseil

d’Administration, Directeur Général et d’Administrateur ; nomination de

Charles-Henry Tranié en qualité d’Administrateur, Directeur Général et

Président du conseil d’administration de la société

• La suspension de la cotation des actions de la Société, en vigueur depuis

le 16 juin 2025, est maintenue pendant la durée de la procédure

• Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 12 novembre

2025 avec période d’observation de six mois.