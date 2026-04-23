Résultats annuels 2025 : fort rebond de l’activité (+ 26 %) et nette réduction des pertes

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT) publie les résultats annuels de l’exercice 2025.

L’exercice 2025 marque une étape importante du redressement de Kerlink, avec un rebond des ventes à 14,7 M€ (+26 %) porté par l'ensemble de ses segments verticaux (Smart City & Quality of Life, Smart Agriculture & Environment et Smart Building & Industry). Cette dynamique s’accompagne d’une amélioration structurelle de la rentabilité, marquée par la restauration de la marge brute et une perte d’EBITDA divisée par trois (ramenée à -0,2 M€ hors impact non récurrent des actifs numériques HNT détenus).