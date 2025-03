Résultats annuels 2024 : le Groupe ICAPE améliore sa rentabilité grâce à sa performance opérationnelle

● Chiffre d’affaires de 181,7 M€ et carnet de commandes à 51,9 M€ au 31 décembre 2024, actant la reprise progressive de l’activité



● Poursuite du déploiement des synergies post-intégration et d’une stricte maîtrise des coûts



● Amélioration de l’ensemble des indicateurs de rentabilité du Groupe sur la période



● Réitération des objectifs de croissance et de rentabilité du Groupe



● Proposition de distribution d’un dividende de 0,13€ par action au titre de l’exercice 2024, soit un taux de distribution de 28% du résultat net



Fontenay-aux-Roses, France, le 27 mars 2025 à 07h30 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 mars 2025.



