Résultats annuels 2024 : Invitation webinaire actionnaires individuels

Vaziva, pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, et EuroLand Corporate sont heureux de convier les gérants et investisseurs particuliers à un webinaire le mercredi 14 mai 2025 à 18h afin de commenter les Résultats annuels 2024. L'événement aura lieu en direct le mercredi 14 mai 2025 à 18h00, en présence de Christophe Kourdouly, Directeur Financier et de Marina Germain, CEO. Le webinaire inclura une session de questions / réponses. Pour participer à cette visioconférence, nous vous remercions de vous inscrire via le lien indiqué dans le communiqué ci-dessous avant le mercredi 14 mai à 12 heures. Les informations de connexion seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.