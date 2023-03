Résultats annuels 2022 : poursuite des investissements et ambition de croissance renouvelée

Montpellier, France, le 30 mars 2023 – 17h45 CEST



• Chiffre d’affaires : 3 790 k€, en croissance de 11% hors zone de guerre

• Poursuite d’une politique active en matière d’innovation

• Renforcement des investissements en R&D



« La mise en œuvre de notre stratégie d’innovation amorcée en 2021 se poursuit avec dynamisme en 2022 : nous avons poursuivi nos investissements afin de continuer à structurer la croissance du Groupe au cours des années à venir, notamment grâce au développement de notre nouvelle ligne de produits dédiée à l’oncologie. L’année a été marquée par les crises géopolitique en Europe de l’Est et sanitaire en Chine, mais aussi par un contexte d’inflation inédit. Malgré ces conditions, le Groupe affiche une croissance renforcée en Chine et a conclu de nouveaux partenariats sur des marchés porteurs, avec notamment la commercialisation de nos solutions au Brésil. Nous avons une feuille de route précise, ambitieuse et réaliste pour 2023 pour nos lignes de produits et sur nos marchés. Autant d’éléments qui renforcent notre confiance dans notre capacité à poursuivre notre croissance et à consolider notre position sur le marché, avec également le soutien de notre nouvel actionnaire de référence, Guerbet. » indique Nicolas Reymond, Directeur général du Groupe.



