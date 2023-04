Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023

Kerlink (ALKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2022 ainsi que son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023.

Comme annoncé le 24 janvier dernier, le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’élève à 18,9 M€, en repli de 5% par rapport à l’exercice 2021. Cette évolution s’explique par l’effondrement des ventes de matériels d’infrastructures destinés au déploiement du réseau Helium, conséquence de la chute du cours de la cryptomonnaie HNT d’Helium depuis le printemps 2022.

Ce contexte particulier aura fragilisé certains clients du Groupe dont le modèle d’affaires reposait sur une stabilité du HNT. Le Groupe a ainsi été amené, en fin d’exercice, à annuler certaines commandes d’équipements passées par des clients n’offrant plus les garanties nécessaires en termes de solvabilité et à enregistrer une provision sur une créance présentant un risque de non-recouvrement.

Une dépréciation de stocks et une provision liée à la perte de valeur des HNT détenus par le Groupe pèsent par ailleurs mécaniquement sur les résultats de l’exercice.