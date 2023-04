Résultats annuels 2022 : Chiffre d’affaires de 172,2 M€ (+ 10,6%) - Augmentation des charges opérationnelles qui pèsent sur les résultats ; CA 2023T1 de 42,9 M€ (+ 8%) ; Mise en place d’un plan stratégique pour un retour à une rentabilité normative

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a réalisé un chiffre d’affaires annuel 2022 de 172,2 M€ en croissance de + 10,6%.

Comme annoncé, le renforcement des effectifs effectué en cours d’exercice lié à l’ouverture de nouveaux sites, au développement des divisions Formation et Recrutement ou encore le renforcement de strates managériales, pèsent sur l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) qui s’établit à 1,7 M€ sur 2022 contre 2,5 M€ l’an passé.

En conséquence, le Résultat d’exploitation s’élève à -0,5 M€ et le Résultat net de l’ensemble consolidé à - 1,7 M€ suite à la comptabilisation d’un résultat exceptionnel de -0,1 M€ (contre - 0,9 M€ en 2021) et d’une charge d’IS de 0,7 M€.



Dans la droite ligne de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 s’établit à 42,9 M€ en croissance de 8% par rapport à un T1 2022 qui avait déjà progressé de 15% l’an passé.



Mare Nostrum va mettre en œuvre son plan stratégique d’envergure « Horizon 2025» afin d’améliorer ses marges et retrouver à terme un niveau de rentabilité prospère (Taux d’EBITDA plancher de 2,5% du Chiffre d’Affaires et Résultat Net positif).



Afin de dégager des marges de manœuvre, le Groupe a d’ores et déjà entamé des discussions avec ses principaux créanciers, destinées notamment à réaménager son endettement.