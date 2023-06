Résultats annuels 2022

« En 2022, nous avons fait avec Jean-François OTT, le pari fou de vouloir faciliter le monde des voyages de Luxe. Ainsi est né le groupe MYHOTELMATCH. Un Groupe qui concentre près de 20 ans d’expérience dans les services sur mesure dans le domaine du Luxe et la technologie de pointe d’une application basée sur les principes du « matching ». En l’espace d’un an, nous avons franchi des étapes importantes et réussi notamment à concrétiser des partenariats stratégiques au premier plan mondial. Cette confiance de nos partenaires prestigieux illustre la pertinence de notre positionnement et de notre offre. Nous souhaitons partager ces avancées avec nos actionnaires et leur faire profiter de la création de valeur future. Ces premiers comptes ne reflètent pas encore l’intégralité des performances de nos activités opérationnelles récemment intégrées. Nos équipes technologiques sont plus que jamais mobilisées pour finaliser la première version publique de notre application qui sera lancée dès le 3ème trimestre 2023 et marquera le début d’une nouvelle ère dans le monde du tourisme de Luxe. »

Yves ABITBOL, Directeur Général de MYHOTELMATCH