Résultats annuels 2020 consolidés du Groupe Intrasense

o Chiffre d'affaires en croissance de 3,7% malgré l'impact de la crise sanitaire

o EBITDA en croissance de +554 k€ et à l'équilibre pour la première fois

o Trésorerie renforcée à environ 2,5 M€

o Succès de la phase de structuration du Groupe engagée en 2018



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian® (la « Société »), annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2020 consolidés IFRS au niveau Groupe.



Nicolas Reymond, Directeur général de la société indique : « Nous sommes fiers de ces bons résultats 2020 qui matérialisent le travail des équipes et valorisent les fruits de notre structuration. 2020 marque également une nouvelle phase de notre développement et surtout affiche pour la première fois de l'histoire d'Intrasense une profitabilité opérationnelle au niveau Groupe. Nous entrons dans une nouvelle phase de croissance, avec des équipes techniques, commerciales et managériales enthousiastes, ainsi qu'une stratégie d'innovation en phase avec nos ambitions de croissance sur nos marchés cibles. Nos objectifs 2020 sont pleinement atteints et l'exercice 2021 s'annonce prometteur. »