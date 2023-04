Résultats 2022 : Forte hausse de la rentabilité

Marc Bidou, Président-directeur Général et fondateur de Bilendi, déclare à l’occasion de la

publication de ces résultats : « Cet exercice illustre une nouvelle fois notre capacité à générer de

la croissance malgré un contexte dégradé. L’année 2022 a été marquée par les synergies que

nous avons générées avec l’intégration réussie de Respondi, nous permettant d’accélérer notre

rentabilité au deuxième semestre et d’approcher les 21% de marge EBITDA annuelle, soit 2 points

de plus par rapport à 2021 pro forma. Je remercie l’implication et la forte mobilisation dont ont

fait preuve les équipes pour parvenir à cette performance. Mais nous ne comptons pas nous

arrêter là et la solidité de nos fondamentaux me rendent confiant dans la poursuite d’une

trajectoire de croissance et de rentabilité en 2023 et au-delà »