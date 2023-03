Résultat opérationnel 2022 à 45,4 M€ dans le haut des attentes, malgré l’inflation et la volatilité records

Chargeurs bénéficie de son modèle diversifié et accélère dans l’ultra-premium



Des performances 2022 solides dans un environnement inflationniste

◆ Chiffre d’affaires à 746,4 M€, deuxième meilleure performance depuis plus de 10 ans

◆ Gains de parts de marché dans tous les métiers

◆ Marge brute en progression de 80 points de base à 26,1 % du CA, démontrant le pricing power des métiers

◆ Hors activités sanitaires, qui présentaient un niveau atypique en 2021, le Groupe réalise une croissance

organique de 8,7 % de son chiffre d’affaires et de 22,4 % de son EBITDA

◆ ROPA à 45,4 M€ : + 41,7 % hors activités sanitaires

◆ Résultat net part du Groupe à 22,1 M€ et dividende proposé à 0,76 € par action





2023, les nouveaux moteurs contributifs confirment leur accélération commerciale et les métiers de croissance historiques montrent des signes de rebond