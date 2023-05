Resserrement des conditions de crédit aux États-Unis

Amundi

Baisse de la production industrielle allemande, les conditions de crédit qui continuent de se resserrer aux États-Unis, stabilité des taux… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les investisseurs se sont concentrés sur les événements qui se sont déroulés aux États-Unis au cours des derniers mois, en particulier depuis les tensions dans une partie importante du secteur bancaire américain : les petites et moyennes banques qui assurent une part importante des prêts aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, l'enquête trimestrielle des agents de crédit principaux (Senior Loan Officer Opinion Survey) de la Réserve fédérale américaine (Fed) était très attendue. C'était l'une des premières mesures de l'attitude des investisseurs dans le secteur bancaire depuis la série de faillites bancaires.

L'enquête indique une poursuite de la dégradation des conditions de crédit aux Etats-Unis, mais sans accélération. Les banques resserrent leurs conditions de crédit et voient la demande de prêts baisser. Les investisseurs des marchés de taux ont été préoccupés par le risque que les turbulences bancaires ne déclenchent une récession à court terme. Mais deux mois après la faillite de la banque américaine SVB, les preuves d'un impact important restent limitées. Nous continuons d'anticiper une récession pour le 2e trimestre.

Un nouveau risque pour l'économie américaine est la limite légale de la dette publique, qui doit être relevée par la majorité des deux chambres du Congrès. En effet, alors que la dette nationale a grimpé en flèche, le département du Trésor américain a dû emprunter plus d'argent pour payer les dépenses du gouvernement. Le frein législatif à cet emprunt est connu sous le nom de plafond de la dette. Lorsque le département du Trésor dépense le montant maximum autorisé sous le plafond, le Congrès doit voter pour suspendre ou augmenter la limite d'emprunt. Sauf accord, le Trésor pourrait se trouver à cours de ressources début juin ce qui provoquerait un risque de défaut et/ou de coupes brutales de dépenses publiques.

Comme par le passé, les Républicains tentent de monnayer leur vote contre des promesses de réductions de dépenses publiques. L'expérience de 2011 suggère que la période de négociation peut être périlleuse. En 2011, les négociations ont été tumultueuses, et malgré le relèvement du plafond de la dette, l'agence de notation S&P a dégradé la dette du Trésor américain, invoquant une gouvernance plus incertaine. Les spreads de crédit et la prime de risque actions ont immédiatement bondi, tout comme la volatilité implicite des actions. Un défaut américain est hautement improbable, mais une période de turbulences financières n'est pas à exclure.

