ResMed dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la forte demande pour ses appareils de sommeil

par Siddhi Mahatole

Le fabricant d'appareils médicaux ResMed RMD.N a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une forte demande pour ses appareils utilisés pour gérer l'apnée du sommeil.

Les actions de la société basée à San Diego, en Californie, ont augmenté de 5,8 % dans les échanges après les heures de bureau à la suite des résultats.

La société fabrique un traitement non invasif connu sous le nom d'appareil à pression positive continue, ou CPAP, qui aide à gérer l'apnée du sommeil - un trouble courant caractérisé par de brèves interruptions de la respiration pendant le sommeil.

Certains analystes s'attendaient à ce que l'approbation aux États-Unis du Zepbound, le médicament phare d'Eli Lilly LLY.N pour traiter l'apnée du sommeil, réduise la demande pour les appareils de l'entreprise.

Cependant, ResMed a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les wearables grand public qui suivent la santé du sommeil et les thérapies GLP-1 telles que Zepbound encouragent davantage de patients à utiliser ses appareils.

Les GLP-1 sont un vent arrière, et non un vent contraire, pour les soins de l'apnée du sommeil et l'entonnoir de demande de ResMed, a déclaré la société lors d'une conférence téléphonique avec les analystes jeudi.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,81 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 2,72 dollars par action.

David Low, analyste chez UBS, a déclaré que ResMed a réalisé un bénéfice par action supérieur d'environ 2,5 % grâce à des ventes importantes et à l'amélioration de la marge brute, mais "en deçà de nos prévisions"

ResMed a également enregistré 6 millions de dollars de charges liées à la restructuration suite à la finalisation des activités de planification de la main-d'œuvre à l'échelle de l'entreprise au cours du premier trimestre de l'année fiscale .

"Alors que nous abordons le second semestre de l'exercice 2026, nous continuerons à investir dans l'innovation pour développer nos capacités en matière de santé numérique et élargir l'accès mondial à des soins vitaux, tout en assurant une croissance durable et rentable", a déclaré Mick Farrell, directeur général de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de ResMed au deuxième trimestre a augmenté de 11 % à 1,42 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les estimations moyennes des analystes de 1,40 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.