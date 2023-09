Réseau de "points conseil budget" : des ateliers pour aider les ménages précaires à gérer leurs finances

Dépenses d'énergie, aides sociales, arnaques... La Banque de France organise, avec le Crédit municipal de Paris, des journées d'"accompagnement budgétaire".

Une association distribue des fournitures scolaires à des familles pauvres à Strasbourg, le 11 août. ( AFP / PATRICK HERTZOG )

"Il faut s'informer". Anne, 74 ans, aide-soignante à la retraite, émerge à peine d'un long processus de désendettement piloté par la Banque de France. Le 12 septembre, Elle n'a pas manqué un seul atelier de la journée "Parlons librement d'argent". Des ateliers organisés par la Banque de France et le Crédit municipal de Paris, dans les locaux de ce dernier. Bien connu pour ses prêts sur gage, l'ancien Mont-de-Piété a, depuis 2008, une direction "de l’accompagnement budgétaire" pour les franciliens les plus fragiles financièrement. Il les conseille et les aide dans leurs démarches, explique la directrice de cette section, Camille Pamies.

Applications

Le Crédit municipal fait partie du réseau national des 500 Points conseil budget . Environ 3.000 nouvelles personnes y sont accueillies chaque année - dont 30% viennent du prêt sur gage -, et 4.500 viennent pour un suivi.

Ainsi, dans dans un atelier de la Banque de France mardi 12 septembre, les visiteurs apprennent à construire un budget et repartent avec deux applications pour leur smartphone, Pilote Budget et Pilote Dépenses. Plus loin, la "coach en finances personnelles" du Crédit municipal, Laura Testoni, a étalé le vaste jeu de cartes représentant les "émotions" ou "les valeurs", dont elle se sert pour les coachings en groupe.

Arnaques, énergie, aides sociales

Horacio Prieto, chargé de relations avec les publics à la Banque de France, est là pour évoquer les arnaques. Contre les usurpations d'identité, il conseille "de porter plainte immédiatement pour montrer sa bonne foi". L'association de médiation Pimms explique, quizz et vidéos à l'appui, comment économiser l'eau et l'énergie , à un auditoire qui repart avec des "goodies", pommes de douche économes, thermomètres, ampoules basse consommation.

"J'ai appris des choses", sourit Immaculée, 58 ans, femme de chambre dont la maison a été vendue aux enchères à cause d'une dette fiscale de son mari entrepreneur. "Chaque spectateur devient à son tour 'ambassadeur' auprès d'une dizaine d'autres personnes", selon Pascale Metzquer, une des médiatrices de Pimms. Bastien Dequen et sa responsable Rokiat Coulibaly, qui accompagnent les micro-entrepreneurs de l’association "Lulu dans ma rue" (ménage, bricolage), sont enchantés d'avoir pu "créer du réseau" et de mieux connaître certains dispositifs d'aide sociale.

"Mes questions d'argent"

La Banque de France, "opérateur de la stratégie nationale d'éducation financière" (Educfi), est chargée de faire connaître ces questions au grand public. Selon une étude de l'assureur Allianz publiée en août, 26% des Français n'ont pas un "niveau de culture financière suffisant pour prendre des décisions éclairées" , sur des sujets comme l'inflation ou les investissements.

Chacun peut s'informer sur le portail "mesquestionsdargent.fr" de la banque, indique Bruno Juillet, directeur de la Banque de France-Bastille, succursale parisienne qui reçoit le public. En cas de problème, on peut aussi appeler le 3414 ou aller dans la section "particuliers/inclusion financière" du site de la banque centrale. De janvier à août, cette section a été visitée par près de 2,46 millions de visiteurs uniques, en hausse de 81% par rapport à 2022.

Pas plus de dossiers de surendettement malgré l'inflation

La Banque de France va aussi dans les collèges dispenser le "passeport Educfi", et rencontre les jeunes du Service national universel (SNU) avec un escape game, "Sur la piste de Matthieu". Elle forme 4.000 travailleurs sociaux chaque année en région parisienne, avec l'objectif d'en former 18 à 20.000 par an sur l'ensemble du territoire. "Tout ce qu'on fait en amont, ce sont des dossiers de surendettement en moins" , explique Bruno Juillet.

Selon lui, l'inflation des derniers mois "n'a pas provoqué d'explosion des dossiers de surendettement". Le baromètre mensuel de l'inclusion financière, publié la semaine dernière par la Banque de France, montre une "hausse modérée" des dépôts de dossiers (+6% de janvier à août par rapport aux mêmes mois de 2022). Ils restent "inférieurs de près de 20%" à ceux d'avant le Covid. Camille Pamies, du Crédit municipal, constate néanmoins une montée récente des "situations difficiles" , avec une augmentation des impayés sur les factures d'énergie et les loyers.