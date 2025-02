Repsol: résultats en fort recul en 2024 sur fond de baisse de production

( AFP / DANI POZO )

Le groupe pétrolier espagnol Repsol a vu son bénéfice reculer en 2024, en raison d'une baisse de sa production de pétrole et de l'impact de la volatilité des cours sur ses marges de raffinage, selon les résultats publiés jeudi par l'entreprise.

Le bénéfice net du géant espagnol a plafonné à 1,76 milliard d'euros, soit 45% de moins que les 3,17 milliards d'euros de 2023 et 58% de moins que les 4,25 milliards de 2022, un niveau record pour Repsol.

Cette baisse était largement attendue par les marchés, Repsol ayant annoncé mi-janvier avoir vu sa production d'or noir reculer de 4,7% en 2024, à 571.000 barils par jour en moyenne.

Sa marge de raffinage (différence entre le cours du Brent et la valeur des produits raffinés) a quant à elle chuté de 40% sur un an, en raison de la baisse des cours du pétrole au niveau mondial, selon le groupe.

"Ces résultats ont été obtenus dans un contexte complexe, marqué par des tensions géopolitiques; l'incertitude concernant la reprise économique en Chine et la volatilité des marchés de l'énergie; avec des prix du pétrole, du gaz et du marché de l'électricité plus bas; des marges modérées dans le raffinage; et de faibles marges dans la chimie", a décrit le groupe dans un communiqué publié jeudi.

"Nous avons réalisé des progrès significatifs dans les axes stratégiques que nous avons définis pour la période 2024-2027, portés par de solides performances de nos activités, ce qui nous a permis d'augmenter notre dividende et nos investissements", a toutefois insisté le PDG du groupe, Josu Jon Imaz, cité dans le communiqué.

"En 2025, nous continuerons sur cette même voie, en respectant à nouveau nos engagements en matière de rémunération des actionnaires et en préservant notre solidité financière ainsi que nos investissements pour continuer à croître de manière rentable", a-t-il poursuivi.

L'évolution des résultats de Repsol est conforme à celle de ses principaux concurrents européens, à l'image de TotalEnergie et de Shell, qui ont vu fondre leur bénéfice net de 26% et 17% respectivement.

Repsol, qui a engagé ces dernières années un virage pour s'éloigner du modèle "tout pétrole", avait annoncé début 2024 entre 16 et 19 milliards d'euros d'investissements d'ici 2027, notamment dans les énergies vertes.

Mais il avait menacé ces derniers mois de geler ces investissements en raison d'un conflit avec le gouvernement espagnol, qui souhaitait pérenniser un impôt sur les groupes énergétiques initialement instauré pour deux ans --et qui a coûté à Repsol 450 millions d'euros en 2024, assure-t-il.

Face à la levée de bouclier des groupes concernés, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a finalement renoncé à son projet, sous la pression de certains de ses alliés au parlement.

Dans son communiqué, Repsol précise avoir généré une contribution fiscale de plus de 8,42 milliards d'euros en Espagne l'an dernier.