Repsol: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Repsol perd 3% à Madrid sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur le titre, malgré un objectif de cours rehaussé de 13 à 13,5 euros, au lendemain des résultats annuels du groupe énergétique espagnol.



'La plupart des sujets de préoccupation de l'entreprise ont été pris en compte et les risques pesant sur les principaux facteurs macroéconomiques évoluent à la baisse', juge le broker en réaction à cette publication.



Le titre Repsol semble faire l'objet de prises de bénéfices de la part des investisseurs, au lendemain d'un bond de 8,1% consécutif à la publication de ces résultats 'supérieurs aux attentes avec une très bonne surprise sur le rachat d'actions', selon Oddo BHF.



De son côté, Morgan Stanley relève sa recommandation à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours porté à 13,4 euros, saluant lui aussi des rachats d'actions supérieurs aux attentes, ainsi qu'un objectif de CFFO 2025 meilleur que prévu.





Valeurs associées REPSOL 12,66 EUR Sibe -3,76%