Repsol: la marge de raffinage déçoit au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Repsol a fait état hier soir d'indicateurs d'activité décevants au titre de son premier trimestre dans un contexte de chute des prix pétroliers.



Le groupe espagnol dit avoir dégagé une marge de raffinage de 5,3 dollars par baril sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 11,4 dollars un an plus tôt.



Le consensus visait pour sa part 5,9 dollars le baril.



Selon les données publiées par l'entreprise, le prix du baril de Brent s'est établi en moyenne à 75,7 dollars au premier trimestre, contre 83,2 dollars un an auparavant.



Le taux d'utilisation de ses raffineries espagnoles a chuté dans l'intervalle à 83,4% contre 89,3% un an plus tôt.



Quant à la production, elle s'est également repliée à 540.000 barils par jour, après 590.000 barils au premier trimestre 2024.



Après ces chiffres, les analystes de RBC déclaraient s'attendre à ce que le consensus de bénéfice net part du groupe pour le premier trimestre, actuellement établi à 763 millions d'euros, soit révisé à baisse entre 5% et 10%.



L'action perdait plus de 1% mardi en début de matinée à la Bourse de Madrid dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées REPSOL 9,9800 EUR Sibe -0,94%