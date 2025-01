Repsol: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Repsol prend plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Madrid, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 11,5 à 13 euros sur le titre du groupe énergétique espagnol.



Soulignant que le cours de Bourse n'a pas réagi à l'amélioration des perspectives pour 2025, le broker déclare s'attendre à des surprises positives à propos des résultats et des retours aux actionnaires, voyant ainsi arriver 'l'heure pour un rebond'.





Valeurs associées REPSOL 12,16 EUR Sibe +3,27%