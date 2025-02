Repsol: bénéfice net de 1,756 milliard d'euros en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Repsol a déclaré un bénéfice net de 1,756 milliard d'euros en 2024, en baisse de 45 % par rapport à l'année précédente (3,168 milliards).



Le bénéfice ajusté, qui mesure spécifiquement la performance de l'entreprise, a atteint 3,327 milliards d'euros, soit une baisse de 34 % par rapport aux 5,011 milliards d'euros de 2023.



'Les résultats de 2024 ont été influencés par un contexte géopolitique complexe ; la baisse des prix du pétrole brut, du gaz et de l'électricité ; marges modérées dans le raffinage ; et de faibles marges en chimie' indique le groupe.



' L'an dernier, nous avons bien avancé dans les lignes stratégiques que nous avons définies pour la période 2024-2027, portés par une solide performance de nos activités, qui nous a permis d'augmenter notre dividende et nos investissements. En 2025, nous poursuivrons dans cette voie, en respectant une fois de plus nos engagements en matière de rémunération des actionnaires et en maintenant notre solidité financière et nos investissements afin de poursuivre notre croissance rentable' a déclaré Josu Jon Imaz, DG de Repsol.





Valeurs associées REPSOL 12,81 EUR Sibe +5,30%