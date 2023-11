Reprise de magasins Casino: interêt d'Intermarché et Auchan

Les enseignes de grande distribution Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan sont intéressées par la reprise de magasins Casino, selon deux sources proches du dossier interrogées par l'AFP jeudi.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Selon ces sources, Intermarché et Auchan travaillent à une offre conjointe. Intermarché s'est déjà accordé avec Casino il y a quelques mois pour le rachat de 119 magasins, plus une soixantaine en option. Une soixantaine a changé d'enseigne début octobre.

De son côté, Système U a démenti "formellement" faire front commun avec le discounter Lidl pour reprendre des magasins de Casino.

"Il n'y a aucune alliance entre Système U et Lidl pour un rachat de magasins de l'enseigne Casino", a indiqué sur X (ex-Twitter) le PDG de Système U Dominique Schelcher, un porte-parole de l'enseigne ayant auparavant démenti "formellement" l'information auprès de l'AFP, en réaction à un article publié mercredi matin par le média d'investigation La Lettre.

Ce média indiquait que deux duos d'enseignes, Système U-Lidl d'un côté, Intermarché-Auchan de l'autre, s'étaient positionnés pour reprendre tout ou partie des magasins de grands formats, super et hypermarchés, que le groupe Casino serait prêt à vendre au vu de sa situation économique périlleuse.

Lidl France, Intermarché et Auchan ont tous indiqué à l'AFP ne pas souhaiter faire de commentaire. La direction d'Auchan a renvoyé à ce qu'elle avait indiqué fin juillet lors de la présentation de ses résultats semestriels: "nous sommes attentifs aux recompositions et consolidations sur les marchés que nous jugeons stratégiques et nous avons les moyens de saisir les opportunités qui se présenteraient".

Quant à Lidl, il avait indiqué il y a quelques mois au fonds britannique Attestor être intéressé par la reprise d'environ 300 Casino et 300 Monoprix, autre enseigne du groupe en difficulté financière.

Attestor fait aujourd'hui partie du consortium candidat à la reprise du groupe d'origine stéphanoise, aux côtés du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et du français Marc Ladreit de Lacharrière. Le passage de témoin de celui qui est encore PDG et premier actionnaire du groupe, Jean-Charles Naouri, est prévue lors du premier trimestre 2024.

Mardi soir, Nathalie Devienne (FO), l'une des deux porte-parole de l'intersyndicale mise en place face à l'annonce de possibles nouvelles cessions de magasins, avait dit craindre que "Daniel Kretinsky prépare un dépeçage du groupe, avec une nouvelle vague de vente de magasins qui aura des conséquences lourdes pour les autres filiales, la logistique et les sièges sociaux".