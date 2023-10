Report de publication du rapport financier et des résultats semestriels 2023

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) annonce le report de la publication de son Rapport financier semestriel et des résultats semestriels 2023 en raison des contraintes issues du changement de gouvernance du 5 juin 2023.



La publication devrait avoir lieu au plus tard le 22 décembre 2023.







A propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Elle est également un acteur international reconnu dans le secteur des drones civils à usage professionnel. Elle développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones, ainsi que tous les services associés qui forment une chaîne de valeur complète.