Report de publication du rapport financier annuel 2022

MYHOTELMATCH annonce le décalage de la publication de ses comptes et de son rapport financier annuel 2022 compte tenu de l’allongement des travaux de consolidation, lié à l’intégration de MY AGENCY, et d’un délai supplémentaire requis par le nouveau commissaire aux comptes pour la revue et certification de ces derniers.

Le communiqué et le rapport financier annuel de MYHOTELMATCH sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 seront publiés le 2 juin 2023.

A propos de MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH est une agence de voyage en ligne (OTA) nouvelle génération qui va transformer le tourisme de Luxe en faisant en sorte que voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d’hôtels soient en parfaite osmose. Au travers de sa division Luxe MY AGENCY, le Groupe bénéficie de plus de 18 ans d’expérience dans les services sur-mesure avec une base installée de plus de 80 000 expériences réalisées auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnels, MYHOTELMATCH remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’industrie du tourisme de luxe afin d’améliorer l’expérience de la clientèle hôtelière et celle des hôteliers. Basée sur l’ultra profilage, la plateforme s’appuie sur ce qui a fait le succès des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs prestigieux et des hôtels avec des services hôteliers à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent.