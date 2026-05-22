Report de la publication du rapport financier annuel 2025 au 29 mai 2026

VAZIVA, pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, annonce le report de la publication de son rapport financier annuel 2025 au 29 mai 2026, au lieu du 22 mai initialement prévu. Le conseil d'administration ayant arrêté les comptes ce vendredi 22 mai, les commissaires aux comptes ont sollicité un délai de quelques jours afin de finaliser leur rapport. La prochaine communication financière de VAZIVA concernera la publication du chiffre d’affaires du premier semestre 2026, prévue le mercredi 22 juillet 2026.
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