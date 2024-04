Report de la publication des résultats annuels et du Document d’enregistrement universel 2023

Paris, France, le 30 avril 2024 – 08h00 CEST - ACTICOR BIOTECH (FR0014005OJ5 – ALACT), entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce le report de la publication de ses résultats annuels et de son document d’enregistrement universel comprenant son rapport financier annuel 2023, initialement prévue le 30 avril 2024.



Le Conseil d’administration de la Société réuni le 29 avril 2024 a décidé de ce report afin de prendre en considération les conséquences des récents résultats de son étude de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l’AVC ischémique aigu et les nouvelles options stratégiques de la Société.



La Société annoncera par voie de communiqué de presse la nouvelle date de publication et d’arrêté des comptes de l’exercice 2023 par le Conseil d’administration ainsi que celle du rapport financier annuel inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.



En fonction de la date de publication des comptes, la date de tenue de l’Assemblée générale, initialement prévue le 21 juin 2024, pourrait être décalée. Le cas échéant, cette information sera également annoncée par voie de communiqué de presse.



Comme annoncé le 25 avril 2024 lors de la publication des résultats d’ACTISAVE, la Société est en mesure de financer ses opérations jusqu’à octobre 2024.