Replimune en difficulté après un second échec de la FDA sur son médicament contre le mélanome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions de Replimune REPL.O chutent de 63,66 % à 1,73 $ avant la mise sur le marché

** La Food and Drug Administration (FDA) a refusé vendredi d'approuver le médicament de Replimune pour le traitement du cancer avancé de la peau, citant des données d'études insuffisantes

** Au moins trois analystes ont réduit le PT sur la société

L'ENTREPRISE DANS UNE CRISE IMPORTANTE

** Wedbush ("neutre", PT: $2) dit que la deuxième lettre de réponse complète est "décevante" étant donné ce que le courtier considère comme un effet de traitement convaincant dans la population de patients avec un besoin important non satisfait

** BMO Capital Markets ("underperform", PT: $1) dit que l'entreprise a un long chemin à parcourir et un défi financier à relever

** J.P. Morgan ("underweight") anticipe que l'entreprise devra probablement se restructurer et déprioriser les efforts des premières phases du pipeline

** H.C. Wainwright ("vendre") dit qu'il faudra peut-être attendre la fin de la décennie pour que REPL fournisse à l'agence les données qu'elle semble exiger, rétrogradant l'action à vendre sans objectif de prix

** ajoute qu'il n'y a aucune garantie que Replimune soit en mesure d'y parvenir, car l'entreprise est confrontée à une crise importante et pourrait ne pas être en mesure de pivoter avec succès

** Jefferies ("buy", PT: $2) dit que le contenu de la lettre est plus sévère que prévu