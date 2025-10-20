 Aller au contenu principal
Replimune bondit après l'acceptation par la FDA d'une nouvelle demande pour un médicament contre le cancer de la peau
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Replimune Group REPL.O augmentent de99,1 % pour atteindre 8,96 $

** La société déclare que la FDA américaine a accepté la nouvelle soumission d'une demande pour son traitement expérimental, RP1, en combinaison avec Opdivo de Bristol Myers Squibb BMY.N pour le traitement du mélanome avancé

** La FDA devrait se prononcer sur le médicament d'ici le 10 avril

** La société a reçu une lettre de réponse complète de la FDA en juillet de cette année, citant des données insuffisantes pour une preuve substantielle d'efficacité

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de22,8 % depuis le début de l'année

