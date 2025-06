Repli en vue en Europe ; Trump appelle à évacuer Téhéran

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en repli sur fond d'intensification du conflit Israël-Iran qui entre dans son cinquième round. Le président américain Donald Trump, qui a quitté le sommet du G7 plus tôt que prévu, a appelé "tout le monde" à évacuer immédiatement Téhéran et a réaffirmé que l'Iran aurait dû signer un accord sur son programme nucléaire avec les Etats-Unis. La Banque du Japon a maintenu à 0,5% son taux directeur, un statu quo attendu face aux fragilités de la quatrième économie mondiale. La décision de la Fed est attendue demain et celle de la Banque d'Angleterre jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Covivio

Covivio a annoncé le rachat de la participation minoritaire de 25 % dans la tour CB21 située à Paris-La Défense. Cette opération, va permettre à Covivio de reprendre la pleine propriété de cet actif immobilier et d'y déployer sa stratégie immobilière tout en bénéficiant du travail d'asset management, dans un contexte de rebond du marché locatif à La Défense. Cette tour bénéficie d'une localisation idéale au pied du métro ligne 1 et se déploie sur 68 000m2 et 41 niveaux.

Groupe ADP

Au mois de mai, le groupe ADP a vu son trafic progresser de 2,7 %, pour un total de 32,4 millions de passagers. Uniquement sur les aéroports parisiens, le trafic a augmenté de 3,3 %, à 9,4 millions de passagers, avec toutefois de grosses différences : à Orly, il ne s'est apprécié que de 1,7 %, tandis qu'à Roissy, la hausse a atteint 6,7 %. Depuis le début de l'année, sur l'ensemble du groupe, le trafic a connu une croissance de 5,9 %, à 145,16 millions de passagers, dont une hausse de 4,6 %, à 41,65 millions de personnes, juste pour Paris Aéroport.

Kering

Le Conseil d'administration de Kering, réuni sous la présidence de François-Henri Pinault, a approuvé, sur proposition du comité des nominations et de la gouvernance, la nomination de Luca de Meo, transfuge de Renault, au poste de directeur général du groupe. "Dans le cadre d'une gouvernance renouvelée, la présidence du conseil d'administration, exercée par François-Henri Pinault, sera séparée de la fonction de directeur général", précise un communiqué du géant du luxe.

Vente-unique.com

Vente-unique.com a dévoilé ses résultats du premier semestre 2024-2025 d'où ressortent un résultat net de 4,9 millions d'euros, en hausse de 2,4%, et un Ebitda ajusté de 11,2 millions d'euros, en croissance de 0,4%. L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,4% à 97,8 millions d'euros. Le volume d'affaires global s'est amélioré de 12,6% à 132,1 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Zew du sentiment économique en juin en zone euro et en Allemagne sera publié à 11h00.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en mai seront connues à 14h30 avant la production industrielle en mai à 15h15.

Aux Etats-Unis, les stocks des entreprises en avril et l'indice NAHB du marché immobilier en juin seront communiqués à 16h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,02% à 1,1566 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en hausse alors que le conflit entre Israël et l'Iran, qui est entré dans son quatrième jour, s'est amplifié. Des missiles iraniens ont notamment atteint Tel-Aviv la nuit dernière. Au chapitre macroéconomique, la Fed rendra sa décision de politique monétaire ce mercredi. Côté valeurs, Renault a fini bon dernier du CAC 40 après l'annonce du départ de son directeur général Luca de Meo. Il est pressenti pour rejoindre Kering. Le géant du luxe a fini leader au sein du CAC 40 qui a gagné 0,75% à 7742 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,88% à 5337 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la première séance de la semaine sur une note positive sur fond de baisse des cours du pétrole alors que le conflit Israël-Iran fait toujours rage. Les prix de l'or noir avaient flambé de 7% après le début des hostilités vendredi. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de politique monétaire de la Fed. US Steel a bondi après que Donald Trump a approuvé le partenariat entre le sidérurgiste américain et Nippon Steel. Le Dow Jones s'est adjugé 0,75% à 42515 points et le Nasdaq 1,52% à 19701 points.