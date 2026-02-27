Repli attendu des Bourses américaines sur fond de tensions américano-iraniennes, Netflix renonce à racheter Warner Bros
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 15:10
Les frictions entre les Etats-Unis et l'Iran depuis ce mois de février ne se limitent plus au seul dossier nucléaire.
L'administration Trump exige un "enrichissement zéro". Washington veut que l'Iran démantèle ses centrifugeuses et transfère tout son stock d'uranium enrichi à l'étranger. En réponse aux Américains, Téhéran refuse de renoncer à ce qu'il considère comme un "droit souverain". Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a récemment déclaré que l'Iran ne céderait pas sur l'enrichissement, même sous la menace d'une guerre, tout en proposant une "dilution" de son uranium à 60% pour apaiser les tensions.
Washington a élargi le champ des négociations, ce qui irrite l'Iran. Donald Trump affirme que l'Iran développe des missiles capables d'atteindre le sol américain. Les Etats-Unis exigent que le programme balistique soit inclus dans tout futur accord. Les Iraniens refusent d'en faire un sujet de discussion diplomatique.
Le bras de fer est aussi maritime et économique. En réponse au déploiement des porte-avions américains, l'Iran a mené des exercices visant à fermer partiellement le détroit d'Ormuz (par lequel transite 20% du pétrole mondial).
Dans ce contexte, de nouveaux pourparlers pourraient avoir lieu prochainement entre les Etats-Unis et l'Iran. "Il a été décidé que le prochain cycle de négociations se tiendrait très bientôt, peut-être dans moins d'une semaine", a affirmé hier Abbas Araghchi après des discussions indirectes à Genève. "Nous avons fait de très bons progrès et abordé très sérieusement les éléments d'un accord, tant dans le domaine nucléaire que dans celui des sanctions", ajoute-t-il.
Oman, qui fait office de médiateur dans ces discussions, évoque également, via son chef de la diplomatie Badr al-Busaidi, des "progrès significatifs". "Les négociateurs font preuve d'une ouverture sans précédent à des idées et solutions nouvelles et créatives", assure-t-il.
Netflix abandonne son projet de rachat de Warner
Du côté des valeurs, hier, Netflix a annoncé son retrait du processus d'acquisition des studios et activités de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD), après que le conseil d'administration de ce dernier a jugé supérieure une offre révisée de Paramount Skydance. Paramount a relevé sa proposition à 31 dollars par action, entièrement en numéraire, pour l'ensemble du groupe, contre 27,75 USD par action pour l'offre ciblée de Netflix.
CoreWeave (entreprise technologique spécialisée dans l'infrastructure cloud) a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par la forte demande pour ses infrastructures cloud dédiées à l'intelligence artificielle. Au quatrième trimestre, les revenus ont atteint 1,57 MdUSD, en hausse de 110% sur un an et au-dessus des 1,55 MdUSD anticipé, malgré une perte de 0,89 USD par action.
Block (groupe spécialisé dans les prestations de services financiers et de paiements numériques) a annoncé la suppression de plus de 4 000 postes, soit près de la moitié de ses effectifs, une décision qui devrait faire bondir son action de plus de 23% en transactions ce vendredi. Le groupe passera de plus de 10 000 employés à un peu moins de 6 000, selon une lettre adressée aux actionnaires par son cofondateur et directeur général, Jack Dorsey.
Côté statistiques, l'indice des prix à la production du mois de janvier aux Etats-Unis a augmenté de 0,5%, loin des attentes qui étaient de seulement 0,3%, après une augmentation de 0,4% en décembre. En données core , hors produits alimentaires et énergétiques, la progression est de 0,8%, contre une prévision à 0,3% et un précédent à 0,6%.
Le renforcement des prix à la production est un mauvais signe pour la stabilisation de l'inflation. Après la publication de cet indicateur, la probabilité de voir la Fed observer un statu quo lors de sa prochaine réunion du 18 mars s'est très légèrement renforcée.
A lire aussi
-
La chanteuse pop belge Angèle a présenté jeudi à Bruxelles un nouveau single réalisé en collaboration avec le duo électro français Justice.
-
A moins de deux heures de la capitale Sofia, entourée de sources thermales, la commune bulgare de Bansko attire pour sa qualité de vie, sa connexion internet rapide ainsi qu'une fiscalité bulgare avantageuse.
-
La Commission européenne passe outre un vote du Parlement européen qui avait suspendu cet accord, au grand dam de l'Allemagne. L'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur va apporter "prospérité et croissance" aux ... Lire la suite
-
La Bourse de New York cède du terrain vendredi, toujours plombée par les inquiétudes des investisseurs sur les conséquences du développement de l'intelligence artificielle (IA) pour l'économie. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones cédait 1,38%, l'indice Nasdaq à forte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer