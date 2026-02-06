 Aller au contenu principal
Repli à Wall Street sur fond de baisse de la tech et de signaux faibles sur l'emploi
information fournie par AOF 06/02/2026 à 08:10

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge, pénalisés par le repli des valeurs technologiques. Alphabet, Microsoft, Amazon et Qualcomm ont notamment pesé sur la tendance, tandis que les inquiétudes autour de l'IA continuent d'alimenter la prudence. Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont dépassé les attentes. Dans le même temps, les ouvertures de postes (JOLTS) ont reculé plus que prévu en décembre. Le Dow Jones s'est replié de 1,20% à 49 809 points et le Nasdaq de 1,59% de 22 540 points.

Qualcomm (-8,46% à 136,30 dollars) a affiché l'une des plus fortes baisses du Nasdaq 100, les investisseurs sanctionnant des prévisions revues à la baisse pour le trimestre en cours, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, sur fond de pénurie mondiale de mémoire.

Les chiffres économiques du jour

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, une dynamique qui confirme le ralentissement qui touche actuellement le marché du travail américain.

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a annoncé 6,542 millions d'ouvertures de postes en décembre, là où le consensus ciblait 7,200 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 6,928 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ConocoPhilipps

En 2025, les bénéfices de ConocoPhillips se sont élevés à 8 milliards de dollars, soit 6,35 USD par action, contre 9,24 MdsUSD, soit 7,81 USD par action, pour l'exercice 2024. Ils ont reculé de 13,4% sur un an.

Estee Lauder

Estée Lauder a annoncé jeudi un relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2025/2026 dans le sillage des solides performances enregistrées sur son premier semestre, tout en faisant montre d'une certaine prudence face à l'incertitude géopolitique du moment et à la persistance de plusieurs éléments défavorables à son activité, droits de douane en tête.

