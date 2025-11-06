Réouverture de la plate-forme aérienne d'UPS dans le Kentucky après l'accident d'un avion, réduisant ainsi les retards de livraison

UPS reprendra ses activités sur sa plate-forme aérienne critique de Worldport mercredi soir

Les opérations de Worldport ont été interrompues à la suite de l'accident d'avion cargo d'UPS survenu mardi à Louisville, dans le Kentucky

La fermeture temporaire de Worldport a affecté les opérations du réseau mondial de l'entreprise de livraison

Les principaux clients d'UPS, tels que US Postal Service, Amazon et Walmart, risquent de subir des retards

UPS UPS.N a annoncé mercredi la réouverture de sa vaste plate-forme de fret aérien à Louisville, dans le Kentucky, après l'avoir temporairement fermée un jour plus tôt en raison d'un accident d'avion mortel , ce qui devrait permettre de réduire les retards dans le réseau mondial de l'entreprise de livraison.

La plate-forme Worldport traite des millions de colis pour environ 360 avions entrants et sortants chaque jour, ce qui lui confère un rôle essentiel dans le modèle en étoile des opérations de fret aérien d'UPS.

"Notre objectif est de ramener le réseau à une cadence normale avec des vols arrivant à destination jeudi matin", a déclaré Jim Mayer, porte-parole d'UPS.

La société a interrompu les opérations de Worldport mardi soir après qu'un avion cargo UPS à destination d'Honolulu se soit écrasé juste après le décollage à l'aéroport international de Louisville, tuant au moins 12 personnes, dont trois membres de l'équipage, selon les autorités locales.

Mercredi, UPS a également annulé l'équipe du milieu de la matinée au milieu de l'après-midi sur le site de 5,2 millions de pieds carrés (483 096 mètres carrés). Ce site a une superficie équivalente à celle de 89 terrains de football américains et peut traiter 416 000 colis par heure.

Dans une alerte de service mardi, UPS a déclaré que les heures de livraison prévues pour les colis aériens et internationaux pourraient être affectées et que des plans d'urgence avaient été mis en place pour limiter les perturbations. Les alertes clients consultées par Reuters mercredi montraient des colis bloqués dans des centres régionaux d'UPS comme Ontario, en Californie, et Rockford, dans l'Illinois.

Comme de nombreux colis UPS passent par Worldport avant d'être acheminés vers d'autres destinations, il y aura inévitablement des retards et des perturbations pour les clients d'UPS, a déclaré Niall van de Wouw, responsable du fret aérien à la plateforme de tarification des transports Xeneta.

"Pour chaque jour de fermeture, le fret aérien pourrait mettre plusieurs jours à se rétablir, d'autant plus que nous nous dirigeons maintenant vers la haute saison de fin d'année", a-t-il déclaré, faisant référence à la période de pointe des vacances d'hiver pour les expéditions de fret aérien.

Il a ajouté qu'il s'attendait à un impact limité sur les services de fret aérien et les taux de fret.

Les actions d'UPS ont clôturé en baisse de 0,3 % à 92,91 $ mercredi.

LES RETARDS D'UPS AURONT UNE GRANDE PORTÉE

Les retards éventuels d'UPS auront une grande portée, car ses clients pour les services de livraison et de retour comprennent un large éventail d'entreprises et d'agences américaines.

Depuis septembre 2024, UPS est le premier fournisseur de services de fret aérien de l'U.S. Postal Service , transportant le courrier prioritaire et d'autres produits de courrier rapide.

L'USPS travaille en étroite collaboration avec UPS pour évaluer la durée de l'impact du volume transporté dans le cadre du contrat, a déclaré un porte-parole du service postal.

Amazon.com AMZN.O est le plus gros client d'UPS, qui livre également des colis pour Walmart WMT.O et Target TGT.N , ainsi que pour des fabricants et des entreprises.

En outre, plus de 150 clients d'UPS, dont de grandes sociétés pharmaceutiques telles que Merck & Co MRK.N , ont également des stocks à Worldport.

Les clients d'UPS mentionnés ci-dessus n'ont pas immédiatement commenté les retards potentiels.

Le vendeur de lentilles de contact ABB Optical Group, basé en Floride, a déclaré mercredi qu'il avait prévenu ses clients que certains de ses envois pourraient être retardés en raison de l'accident d'UPS, "par souci de prudence et de transparence".

La société de livraison peut détourner certains colis destinés à Worldport vers d'autres centres régionaux et internationaux, a déclaré Satish Jindel, fondateur de la société de conseil en transport maritime ShipMatrix.

FlightAware a montré des avions d'UPS volant entre des plates-formes américaines dans ce qui semble être un effort pour contourner Worldport. Des vols d'Honolulu et de Philadelphie se sont rendus à Ontario, en Californie, tandis que des vols en provenance d'Ontario étaient destinés à Boston, Dallas-Fort Worth et Philadelphie.

Selon M. Jindel, UPS dispose à Philadelphie d'un important service international doté de capacités douanières. FlightAware a montré que des avions UPS partaient de cet aéroport pour Cologne en Allemagne, Paris et le Royaume-Uni.

Ces solutions de contournement ralentiront probablement les colis, a déclaré M. Jindel.

"Les installations n'ont jamais été conçues pour remplacer Louisville", a déclaré M. Jindel.

Les données de FlightAware montraient mercredi en fin de journée que 10 avions avaient atterri à l'aéroport de Louisville en provenance de Londres, Philadelphie, Anchorage (Alaska) et Palm Beach (Floride). Un avion cargo d'UPS parti de Louisville devrait arriver à Cologne jeudi matin.