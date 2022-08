Réouverture de l'Offre Publique d'Achat amicale visant les actions d’Albioma

• KKR détiendra 83,44% du capital d’Albioma à l’issue de la première période de l’Offre Publique d’Achat

• L’Offre sera réouverte du 8 août au 9 septembre selon les mêmes termes, au prix de 50 euros par action et 29,10 euros par BSAAR Albioma, afin de permettre aux actionnaires n’ayant pas encore apporté leurs titres de le faire.





Résultats de l’Offre close le 27 juillet



Albioma et KKR ont annoncé le 1er août 2022 les résultats provisoires de l’Offre Publique d’Achat amicale sur l’ensemble des titres d’Albioma (l’ « Offre ») publiés par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), suite à la clôture de la première période de l’Offre le 27 juillet 2022.



A l’issue de la première période d’offre, KKR détiendra 27 049 985 actions, représentant 83,44 % du capital et 83,44 % des droits de vote d’Albioma, et 551 205 BSAAR, soit 99,95% des BSAAR en circulation .



Le règlement-livraison de l’Offre interviendra le 11 août 2022.





Réouverture de l’Offre



Conformément au règlement général de l’AMF, l’Offre Publique d’Achat sera réouverte du 8 août au 9 septembre selon les mêmes termes que la première période d’offre, à savoir un prix de l’Offre de 50 euros par action Albioma et 29,10 euros par BSAAR. Ce prix reflète notamment :

- une prime de 51,6 % par rapport au dernier cours de clôture, avant rumeurs de marché, de l'action Albioma le 7 mars 2022 ;

- une prime de 46,6 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois