 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renouvellement de l'AMM de Sibnayal (Advicenne) dans l'UE
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:22

L'Agence européenne du médicament (EMA) a renouvelé l'AMM de Sibnayal à compter de janvier 2026. Ce renouvellement, obligatoire 5 ans après la délivrance initiale, valide définitivement l'AMM.

Le franchissement de ce jalon important pour la poursuite du développement commercial en Europe s'inscrit dans un programme réglementaire riche, avec récemment le dépôt du dossier auprès de la FDA américaine.

Valeurs associées

ADVICENNE
1,7120 EUR Euronext Paris -0,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank