RENK atteint ses estimations pour l'ensemble de l'année et propose une augmentation du dividende
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 07:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RENK Group R3NK.DE , l'un des principaux fournisseurs de transmissions pour les chars Leopard 2, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel conforme aux estimations des analystes et a déclaré qu'il proposerait une augmentation du dividende de 38%.

